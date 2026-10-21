Denizli Büyükşehir, 10 kilometrelik hat ve 247 yeni direkle şehrin güzelliğine güzellik kattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan, Kale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde tamamladığı toplam 10 kilometrelik modern aydınlatma hamlesiyle hem enerji verimliliğini artırdı hem de caddeleri daha güvenli hale getirdi. Proje kapsamında hayata geçirilen 247 yeni direk ve tasarruflu LED sistemleriyle ilçe merkezleri artık daha estetik bir görünüme kavuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, ekonomik ömrünü ve işlevini yitirmiş aydınlatma sistemlerini yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Buldan, Kale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde gerçekleştirilen modernizasyon ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Hayata geçirilen projelerle il genelinde enerji verimliliği artırılırken, cadde ve bulvarlar estetik bir görünüme kavuşturuldu. Projede, toplam 10 kilometrelik hat yenilenirken, toplam 247 yeni dekoratif aydınlatma direği ilçelerdeki caddelere kazandırıldı. Eski ve sodyum buharlı beton direklerin yerini çevre dostu, tasarruflu LED sistemleri aldı.

REKLAM

Buldan’da geceler artık daha parlak ve güvenli

Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde ekonomik ömrünü tamamlayan beton aydınlatma direkleri ile eski enerji hatları tamamen kaldırıldı. Kaldırımlarda bulunan 16 adet ve orta refüjde yer alan 48 adet olmak üzere toplam 64 adet dekoratif aydınlatma direği yenilendi. 1.962 metre uzunluğunda yeraltı toprak kanalı açılarak enerji kabloları yer altına alındı. Eski sistemdeki 112 adet 250 watt sodyum buharlı armatür, çevre dostu ve tasarruflu 105 watt LED armatürlerle değiştirildi.

Kale’ye modern ve güvenli aydınlatma altyapısı

Vali Recep Yazıcıoğlu, Şehit Polis Fethi Sekin, Abdullah Karaayvaz, İstiklal ve Menderes bulvarlarında vatandaşlar ile muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda kapsamlı bir yenileme gerçekleştirildi. Mevcut hasarlı ve refüj dışında kalan galvaniz poligon direkler sökülerek temel betonları sağlıklaştırıldı ve TEDAŞ standartlarına uygun toplam 81 adet yeni aydınlatma direği monte edildi. 1.500 metre yeraltı kablosu yenilenirken, 152 adet sodyum buharlı armatür 105 watt LED armatürlerle değiştirildi.

REKLAM

Serinhisar 100. Yıl Bulvarı’na modern dokunuş

Serinhisar ilçesinin en önemli arterlerinden biri olan 100. Yıl Bulvarı’nda yürütülen çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamen yitirmiş 44 adet galvaniz çelik poligon aydınlatma direği söküldü. Yerlerine kurulan 105 watt gücündeki yüksek enerji tasarrufu sağlayan, çevre dostu LED armatürler sayesinde cadde hem aydınlık hem de estetik bir yapıya kavuştu.

Tavas’ta cadde ve kaldırımlar yenilendi

Tavas ilçesi Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda yürütülen kaldırım ve asfalt yenileme çalışmalarıyla koordineli olarak aydınlatma altyapısı da baştan aşağı yenilendi. Kaldırımlarda 36 adet ve orta refüjde 22 adet olmak üzere toplam 58 dekoratif aydınlatma direği yenilendi. 2.105 metre yeraltı toprak kanalı açılarak enerji hatları güvenli hale getirildi. 80 adet sodyum buharlı armatür ise 105 watt LED armatürlerle değiştirildi.

REKLAM

"Gecesi aydınlık, yarını umut dolu bir Denizli için çalışıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Denizli’mizin her köşesinde vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Buldan, Kale, Serinhisar ve Tavas ilçelerimizde tamamladığımız bu önemli projelerle; ekonomik ömrünü tamamlamış, tehlike arz eden eski ve yorgun sistemleri tamamen ortadan kaldırdık. Yerine enerji verimliliği yüksek, çevre dostu ve estetik LED aydınlatma sistemlerini kazandırdık. Şehrimizin caddelerini daha güvenli ve modern hale getirirken, tasarruf sağlayan bu yatırımlarla geleceğe yatırım yapıyoruz. Çalışmalarımızın ilçelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Denizli’miz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.