Başkan Altuntaş; "Pamukkale'nin geleceği bilimsel su yönetimine bağlı" DENTUROD Başkanı Altuntaş'tan Denizli turizmi için acil eylem çağrısı

DENTUROD Başkanı Levent Altuntaş, kentin turizm potansiyelinin yeterince ekonomik değere dönüştürülemediğine dikkat çekerek kapsamlı bir destek çağrısında bulundu. Pamukkale'de bilimsel su yönetimi için özel bir enstitü kurulmasını gündeme getiren Altuntaş; Pamukkale ve Karahayıt'ta çevre düzenlemesi, altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Altuntaş, "Denizli'nin turizmde daha fazla ziyaretçi ağırlayan değil, ziyaretçisini daha uzun süre konaklatan ve turizm gelirini kentin tamamına yayan bir destinasyona dönüşmesi gerekiyor" mesajı verdi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Özkan Tokmak ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun ardından göreve seçilen Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Levent Altuntaş ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Denizli turizminin geleceğinin, sektörün öncelikli sorunlarının ve kentin ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtılması için yapılması gerekenlerin ele alındığı ziyarette, Altuntaş'ın çözüm odaklı mesajları öne çıktı.

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Altuntaş, Pamukkale'nin beyaz travertenlerinden Hierapolis ve Laodikya'nın binlerce yıllık mirasına, termal kaynaklardan doğal güzelliklere, üzüm bağlarından kültürel zenginliklere kadar geniş bir turizm çeşitliliğine sahip Denizli'nin yıllık yaklaşık 2,5 milyon turisti ağırladığına dikkat çekti. Altuntaş, kentin sahip olduğu bu büyük potansiyelin, daha uzun konaklama sürelerine, daha yüksek turizm gelirine ve kent geneline yayılan ekonomik hareketliliğe dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Pamukkale'nin geleceği bilimsel su yönetimine bağlı"

DENTUROD Başkanı Levent Altuntaş, Denizli turizminin gelişmesinde Pamukkale'nin korunması ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Pamukkale'nin yalnızca bir gezi noktası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Altuntaş, bölgenin doğal yapısının korunmasının uzun vadeli bir planlama ve kurumlar arası koordinasyon gerektirdiğini dile getirdi.

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Pamukkale'de su yönetiminin uzmanlık temelinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Altuntaş, bu konuda özel bir enstitü kurulması önerisini de gündeme taşıyarak; "Pamukkale, Denizli'nin dünyaya açılan en önemli kapısıdır. Ancak bu eşsiz değerin geleceğini yalnızca bugünün turizm hareketliliği üzerinden değerlendiremeyiz. Pamukkale'yi korumak, Denizli'nin turizm geleceğini korumaktır. Bunun için bölgedeki su kaynaklarının kullanımı, yönetimi ve sürdürülebilirliği bilimsel veriler ışığında ele alınmalıdır. Kararlar günübirlik ihtiyaçlarla sınırlı kalmamalı; uzun vadeli, ölçülebilir ve bilimsel bir yönetim anlayışı oluşturulmalıdır. Bu nedenle Pamukkale'de suyun yönetimi, bu bölgenin geleceğini doğrudan ilgilendiren stratejik bir konudur. Su kaynaklarının izlenmesi, bilimsel verilerin değerlendirilmesi, koruma politikalarının geliştirilmesi ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanması için uzmanlaşmış bir yapıya ihtiyaç var. Bu nedenle Pamukkale'de su yönetimine odaklanan bir enstitü kurulması seçeneğinin ciddi biçimde değerlendirilmesini istiyoruz. Bilim insanlarının, ilgili kamu kurumlarının ve uzman kuruluşların katkısıyla oluşturulacak bir yapı, Pamukkale'nin korunmasına ve sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

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"Pamukkale ve Karahayıt'ta bekleyen sorunlar çözülmeli"

Denizli turizminin gelişmesi için yalnızca tanıtım çalışmalarının yeterli olmayacağını belirten Altuntaş, ziyaretçilerin karşılaştığı fiziksel çevrenin, altyapının ve yerleşim düzeninin de turizm politikasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Pamukkale ve Karahayıt'ın sahip olduğu doğal ve termal değerlerin, çağdaş bir çevre düzenlemesi ve planlı yerleşim anlayışıyla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Altuntaş, "Pamukkale ve Karahayıt, Denizli turizminin lokomotif bölgeleri arasında yer alıyor. Ancak bu bölgelerin potansiyelini tam anlamıyla değerlendirebilmek için çevre düzenlemesi, altyapı, ulaşım, kamusal alanlar ve yapılaşmaya ilişkin sorunların bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Pamukkale Mahallesi ile Karahayıt Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan düzenlemeler ve kentsel dönüşüm çalışmaları daha kapsamlı bir planlama anlayışıyla yürütülmeli. Turizm bölgelerimizin ziyaretçiye sunduğu deneyim, doğal güzellikleri kadar çevresinin düzeni ve hizmet kalitesiyle de şekilleniyor" diye konuştu.

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"Birlikte yürümek ve başarmak zorundayız"

Bölgedeki sorunların ertelenmesinin turizmden beklenen verimin alınmasını zorlaştıracağını kaydeden Altuntaş; "Bir bölgenin turizmde marka olması, yalnızca doğal veya tarihî bir değere sahip olmasıyla mümkün değil. O değerin çevresini, altyapısını, ulaşımını ve ziyaretçi deneyimini de aynı anlayışla geliştirmek zorundayız. Pamukkale ve Karahayıt'ta atılacak adımlar, yalnızca turistleri değil, o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızı ve bölge ekonomisini de doğrudan ilgilendiriyor. Beklentimiz, sorunların tespit edilmesinin ötesine geçilerek somut projelerin hazırlanması ve uygulamaya alınmasıdır" dedi.

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"Denizli günübirlik turizmin sınırlarını aşmalı"

Denizli'nin turizmdeki temel hedeflerinden birinin ziyaretçilerin konaklama süresini uzatmak olması gerektiğini vurgulayan Altuntaş, yalnızca turist sayısına odaklanan bir yaklaşımın kentin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmaya yetmeyeceğini ifade etti. Pamukkale'yi ziyaret eden turistlerin Hierapolis, Laodikya, termal bölgeler, doğal güzellikler ve diğer kültürel rotalarla buluşturulmasının önemine dikkat çeken Altuntaş, "Denizli'ye daha fazla turist gelmesini elbette istiyoruz. Ancak asıl hedefimiz, gelen turistin kentte daha uzun süre kalması, farklı destinasyonları ziyaret etmesi ve yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlaması olmalı. Günübirlik ziyaretlerin ötesine geçerek konaklamalı turizmi büyütmek zorundayız. Bunun yolu da Pamukkale'yi tek başına bir gezi noktası olarak sunmaktan değil; tarih, kültür, termal kaynaklar, sağlık, inanç ve doğa turizmini bir araya getiren bütüncül bir destinasyon oluşturmaktan geçiyor. Termal kaynaklarımızı yalnızca günübirlik ziyaretlerin bir parçası olarak görmemeliyiz. Sağlık ve termal turizmi, doğru hizmet altyapısı ve uluslararası tanıtımla daha uzun konaklama sürelerine katkı sağlayabilir. İnanç turizmi, antik kentlerimiz ve doğal güzelliklerimiz de bu yapıyı tamamlayabilir. Amacımız, turistin Denizli'ye geldiği günle ayrıldığı gün arasındaki süreyi uzatmak; konaklama, yeme içme, ulaşım, rehberlik ve diğer hizmet alanlarında kent ekonomisinin daha fazla pay almasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

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Altuntaş'tan yerel yönetimlere ve bakanlığa çağrı

Denizli'nin turizmde hak ettiği konuma ulaşabilmesi için sektörün kendi çabalarının yanında güçlü bir kamu desteğine de ihtiyaç duyduğunu belirten Altuntaş, yerel yönetimlerden merkezi idareye kadar tüm paydaşlara çağrıda bulundu. Turizmin çok sayıda kurumun sorumluluk alanını ilgilendiren bir sektör olduğunu vurgulayan Altuntaş, "Biz sektörün sorunlarını biliyoruz, sahadaki ihtiyaçları görüyoruz ve çözüm üretmek için çalışıyoruz. DENTUROD olarak Denizli turizminin gelişmesi için üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız. Ancak turizmin önünü açacak yapısal sorunların çözümü, yalnızca sektör temsilcilerinin çabasıyla mümkün değil. Yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının, Turizm Bakanlığının güçlü biçimde katkı sunması gerekiyor" dedi.

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DENTUROD olarak sektörün ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmeyi sürdüreceklerini belirten Altuntaş, Denizli'nin turizmde daha güçlü bir marka hâline gelmesi için ortak akıl ve kararlı bir çalışma sürecine ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Ziyarette DGC Başkanı Özkan Tokmak da Denizli turizminin gelişmesi ve kentin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması için yerel medyanın katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Görüşme, turizm sektörünün sorunlarının gündemde tutulması ve Denizli'nin turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi konusunda iş birliği mesajlarıyla sona erdi.