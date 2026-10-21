2. Denizli Opera ve Bale Günlerinde "Gangster" müzikali sahneleniyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde süren 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, Ekim ayına damgasını vuracak dev bir yapımla devam ediyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu’nun sahneleyeceği iki perdelik "Gangster" müzikali, 2728 Ekim 2026 tarihlerinde Özay Gönlüm Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Kenti kültür ve sanatın Akdeniz ve Ege’deki buluşma noktası haline getirme vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, sanatseverleri dünya standartlarında yapımlarla bir araya getirmeye devam ediyor. Başarıyla süren 2. Denizli Opera ve Bale Günleri kapsamında, bu kez tiyatro, dans ve müziği aynı sahnede buluşturan sıra dışı bir yapım sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

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1930’ların atmosferi Denizli’ye taşınıyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahneye konulan "Gangster" müzikali, izleyicileri 1930’lu yılların Amerika’sına, Büyük Buhran döneminin karanlık ve hareketli günlerine doğru nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Eser, dönemin en bilinen figürlerinden biri olan ve banka soygunlarıyla ün salan John Dillinger’in hayat hikayesini ve maceralarını konu alıyor. Tiyatro ile dansın muazzam bir uyumla harmanlandığı bu özel prodüksiyon, izleyicilere soluksuz izlenecek görsel ve işitmeyle ilgili bir şölen vadediyor.

Zengin müzikal altyapı ve sahne detayları

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İki perde olarak sahnelenecek ve toplam 90 dakika sürecek olan müzikal, dinamik temposuyla dikkat çekiyor. Eserin ruhunu oluşturan Jazz ve Big Band ezgileri, dönemin coşkusunu yansıtan Twist ve Charleston adımları, ritmik Tap dance figürleri ve asi Rock & Roll enerjisi, sahnede adeta bir zaman tüneli etkisi oluşturacak.

Ücretsiz biletler ebilet.denizli.bel.tr adresinde

Gangster Müzikali, 2728 Ekim 2026 tarihlerinde iki gün boyunca saat 20.00’de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Tüm sanatseverlerin ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik için biletler, ebilet.denizli.bel.tr adresinden kolaylıkla temin edilebiliyor.