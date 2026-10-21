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        Başkan Doğan muhtarlar ile bir araya geldi

        Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü için düzenlenen etkinlikte muhtarlar ve değerli aileleri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Başkan Doğan muhtarlar ile bir araya geldi

        Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü için düzenlenen etkinlikte muhtarlar ve değerli aileleri ile bir araya geldi.

        Merkezefendi Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar ve aileleri için program düzenlendi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen programa Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci, il ve ilçede görev yapan muhtarlar ve Merkezefendi Belediyesi'nde görev yapan birim müdürleri katıldı.

        "Muhtarlarımızla beraber daha güzel bir Merkezefendi için"

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        Muhtarların çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, "Bugün burada, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlamak için bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Muhtarlar, toplumumuzun en temel yapı taşlarından birisidir. Yerel sorunların çözümünde, vatandaşlarımızla olan köprüyü kuran, onların sesi olan sizlersiniz. Görev sürecim boyunca, sizlerle birlikte çalışmanın ve fikirlerinizi dinlemenin önemini her zaman vurguladım. Sizler, mahallelerinizdeki sorunları en iyi bilen, çözüm önerilerini en iyi sunan kişilersiniz. Bu nedenle, her zaman yanınızda olacağımı, fikirlerinizi ve projelerinizi destekleyeceğimi bilmenizi isterim. Bu vesileyle, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Birlikte daha nice güzel projelere imza atacağımıza olan inancım tam. Hep birlikte Merkezefendi’yi daha da güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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