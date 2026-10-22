Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Kızılcabölük'te 650 yıldır imece usulüyle pekmezler kaynıyor

        Kızılcabölük'te 650 yıldır imece usulüyle pekmezler kaynıyor

        Tavas'ın Kızılcabölük Mahallesi'nde yaklaşık 650 yıldır sürdürülen geleneksel Çarpına Pekmezi yapımı bu yıl da başladı. Bağ bozumu ile birlikte başlayan üretim, imece usulüyle komşuların dayanışması eşliğinde gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Kızılcabölük'te 650 yıldır imece usulüyle pekmezler kaynıyor

        Tavas’ın Kızılcabölük Mahallesi’nde yaklaşık 650 yıldır sürdürülen geleneksel Çarpına Pekmezi yapımı bu yıl da başladı. Bağ bozumu ile birlikte başlayan üretim, imece usulüyle komşuların dayanışması eşliğinde gerçekleştiriliyor.

        Denizli’nin Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi’nde yüzyıllardır sürdürülen Çarpına Pekmezi geleneği, bu yıl da bağ bozumu sezonuyla birlikte yeniden başladı. Geleneksel yöntemlerle yapılan çarpınalarda gerçekleştirilen pekmez üretimi, komşuların el birliğiyle yürüttüğü imece kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

        Yaklaşık 650 yıllık geçmişe sahip geleneksel üretim sürecinde komşular sırayla birbirlerine yardım ediyor. Bağlardan toplanan üzümler çarpınalara taşınırken, pekmez yapımının her aşaması dayanışma içerisinde gerçekleştiriliyor. Üzümler, mengenelerde sıkılarak suyundan ayrılıyor. Şıra adı verilen üzüm suyu, ilk olarak ön kaynatma işleminden geçiriliyor. Bu aşamada üzüm suyuna aktoprak ilave edilerek kalıntıların ve çekirdek kırıklarının dibe çökmesi sağlanıyor. Bir süre dinlendirilen şıra, daha sonra süzülerek dığan adı verilen büyük kaplara aktarılıyor.

        REKLAM

        Pekmez ocağında odun ateşi üzerinde kaynatılan üzüm suyu, yaklaşık dört saat süren işlemin ardından pekmeze dönüşüyor. Elde edilen pekmezler, bir gün dinlendirildikten sonra ambalajlanarak tüketime hazır hale getiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Ghosting yapanlar da yaralı

        Benzer Haberler

        Orman yolunda alev alan otomobil yangına neden oldu
        Orman yolunda alev alan otomobil yangına neden oldu
        Denizli Basket, Avrupa kupalarında önemli bir galibiyet aldı
        Denizli Basket, Avrupa kupalarında önemli bir galibiyet aldı
        19 ilçede 2065 üreticiye 170 ton tohum desteği sağlandı Başkan Çavuşoğlu: "...
        19 ilçede 2065 üreticiye 170 ton tohum desteği sağlandı Başkan Çavuşoğlu: "...
        Çivril'de entegre mücadele çalışmaları sürüyor
        Çivril'de entegre mücadele çalışmaları sürüyor
        Yeşil Çivril Belediyespor'da tek hedef 3. Lig
        Yeşil Çivril Belediyespor'da tek hedef 3. Lig
        "Başarı tesadüf değil, emek işidir" diyerek gençlere mesaj verdi
        "Başarı tesadüf değil, emek işidir" diyerek gençlere mesaj verdi