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        Geleceğin yıldızları Cumhuriyet için mücadele etti Denizli Büyükşehirin Cumhuriyet turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

        Denizli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası, büyük bir coşku ve çekişmeli mücadelelere sahne olan final müsabakalarıyla tamamlandı. Dereceye giren takımlar düzenlenen törenle kupa ve madalyalarına kavuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Geleceğin yıldızları Cumhuriyet için mücadele etti Denizli Büyükşehirin Cumhuriyet turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

        Denizli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası, büyük bir coşku ve çekişmeli mücadelelere sahne olan final müsabakalarıyla tamamlandı. Dereceye giren takımlar düzenlenen törenle kupa ve madalyalarına kavuştu.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın öncülüğünde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde hayata geçirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası tamamlandı. Sporun birleştirici gücünü ve Cumhuriyet coşkusunu minik yüreklerle buluşturan organizasyon, 2016 doğumlu yetenekli sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

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        Genç yetenekler Kınıklı Futbol Sahası'nda buluştu

        Organizasyonda toplam 8 farklı kulüp ve 200 lisanslı sporcu mücadele etti. Fairplay ruhunun ön planda olduğu maçlarda minik futbolcular sergiledikleri performansla göz doldururken, tribünleri dolduran aileler de çocukların heyecanına ortak oldu. Geleceğin yıldızları hem sportif becerilerini geliştirme hem de Cumhuriyet Bayramı'nın gururunu sahada birlikte yaşama imkanı buldu.

        Şampiyonlar kupa ve madalyalarına kavuştu

        Kınıklı Futbol Sahası'nda düzenlenen final karşılaşması ve ödül törenine Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, hakemler, kulüp yöneticileri, antrenörler, genç sporcular ve aileleri katıldı. Heyecan dolu final müsabakasının ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Dostluğun kazandığı turnuva sonucunda Çamlık FK takımı şampiyon olurken, Demirsoy FK ikinci, Tunaras FK üçüncü, Kartalgücü FK dördüncü olarak turnuvayı tamamladı.

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        Cumhuriyet coşkusu sporla buluştu

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Sarıkaya, sporun birleştirici gücüyle çocukları buluşturan turnuvanın, gençlerin gelişimine katkı sunmasının yanı sıra Cumhuriyet bilincinin ve dayanışma ruhunun güçlenmesine de katkı sağladığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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