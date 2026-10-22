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        Başkan Uğurlu; "Faiz indirimi olumlu bir adım, finansmana erişim ve döviz dönüşüm desteğinde iyileşme bekliyoruz"

        – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Merkez Bankasının politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 36 seviyesine çekmesinin reel sektör açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Finansman maliyetlerinin hafifletilmesi yönünde atılan bu adımı önemli buluyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Başkan Uğurlu; "Faiz indirimi olumlu bir adım, finansmana erişim ve döviz dönüşüm desteğinde iyileşme bekliyoruz"

        – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Merkez Bankasının politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 36 seviyesine çekmesinin reel sektör açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Finansman maliyetlerinin hafifletilmesi yönünde atılan bu adımı önemli buluyoruz" dedi.

        Mevcut faiz seviyelerinin üretim ve ihracat yapan firmalar üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluşturmaya devam ettiğini belirten Başkan Orman Uğurlu, "İhracatçılarımız, küresel pazarlardaki zorlu rekabet koşullarının yanı sıra yüksek üretim ve finansman maliyetleriyle de karşı karşıya. Özellikle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında yaşanan güçlükler, firmalarımızın yatırım ve büyüme imkânlarını sınırlıyor. Bu nedenle faiz indirimlerinin reel sektöre yansıması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması büyük önem taşıyor. Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının sağlanması, ekonomimiz açısından vazgeçilmez öncelikler arasında. Ancak bu süreçte üretim kapasitesinin, istihdamın ve ihracatın korunması da aynı derecede önemli. Ekonomide kalıcı ve sürdürülebilir bir iyileşmenin yolu, fiyat istikrarıyla birlikte güçlü ve rekabetçi bir üretim yapısından geçiyor. Bu çerçevede, politika faizindeki indirimin ticari kredi faizlerine de yansıması ve ihracatçılarımıza yönelik finansman imkânlarının genişletilmesi temel beklentimiz. İhracat reeskont kredilerinde uygun maliyetli kaynakların artırılması, kredi limitlerinin yükseltilmesi ve üretim ile ihracata yönelik kredi kısıtlarının esnetilmesi, firmalarımıza önemli bir hareket alanı kazandıracaktır" diye konuştu.

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        "Döviz dönüşüm desteğinde ihracatçılarımızın beklentileri önem taşıyor"

        "İhracatçılarımızın finansal açıdan desteklenmesi noktasında, yüzde 3 olarak uygulanan döviz dönüşüm desteğinin iyileştirilmesi de önemli bir ihtiyaç" diyen Başkan Uğurlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

        "Artan üretim maliyetleri ve uluslararası pazarlardaki yoğun rekabet karşısında bu desteğin artırılması, firmalarımız için adeta can suyu niteliğinde olacaktır. Döviz dönüşüm desteği oranının artırılmasının yanı sıra destekten yararlanma şartlarının kolaylaştırılması ve uygulamanın ihracatçılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmesi ihracatçılar olarak temel beklentilerimiz arasında. Bu yönde atılacak adımlar, maliyet baskısının hafifletilmesine ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün korunmasına önemli katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan, küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş ve dış pazarlardaki belirsizlikler, ihracatçılarımızın rekabet koşullarını daha da zorlaştırdı. Üretimden lojistiğe kadar birçok alanda artan maliyetler karşısında, firmalarımızın uluslararası pazarlardaki konumlarını koruyabilmeleri için uygun finansman koşulları her zamankinden daha önemli hale geldi. Önümüzdeki dönemde enflasyon görünümündeki iyileşmeyle birlikte faiz indirim sürecinin devam etmesi ve bunun reel sektörde somut bir rahatlamaya dönüşmesi en büyük temennimiz. İhracatçılarımız açısından asıl önemli olan, faiz indirimlerinin uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkânlarına dönüşmesidir. Bu yönde atılacak adımlar, üretim ve yatırımların sürekliliğine katkı sağlayacak, ihracatımızın uluslararası rekabet gücünü destekleyecektir"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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