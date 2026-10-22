Dolandırıcılık olaylarına karşı hayati farkındalık Denizli Büyükşehirden "Dijitalde Güvendeyim" eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen "Dijitalde Güvendeyim" projesi kapsamında düzenlenen eğitim, yaş almış bireylerin dijital dünyada daha güvenli ve bilinçli hareket etmesine katkı sağladı. Program, artan dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Habitat Derneği iş birliğinde, dijital güvenlik konusunda farkındalık oluşturmak ve katılımcıların dijital dünyada daha güvenli hareket etmelerine katkı sağlamak amacıyla "Dijital Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi. DBB Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kadın ve Yaşlı Meclisi başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Dijital dünyada daha güvenli adım atacaklar

Vatandaşların dijital dünyada daha bilinçli, güvenli ve etkin bir şekilde var olmalarını desteklemek amacıyla, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisi öncülüğünde yürütülen eğitim programı kapsamında, aynı gün iki farklı noktada eğitim verildi. Habitat Derneği Sosyal Dayanıklılık Programı Proje Asistanı Sema Kayhan tarafından verilen eğitimde, katılımcılar dijital dünyadaki potansiyel riskler hakkında kapsamlı bilgi edinme ve günlük yaşamlarında kolayca uygulayabilecekleri güvenli kullanım alışkanlıklarını geliştirme fırsatı sunuldu.

Emekli Evim’in misafirlerine özel eğitim

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Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin ikinci durağı, Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Evim oldu. Burada bulunan vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen oturumda da katılımcıların günlük hayatta karşılaştıkları dijital zorluklar ele alındı. Son dönemde artış gösteren dijital dolandırıcılık olaylarına karşı; teknolojiyle mesafeli olan ve yaş almış büyüklerimizin hedef olma riskini en aza indirme amacını taşıyan farkındalık eğitimi; büyüklerimizin dijital dünyada daha güvenli, özgüvenli ve bilinçli adımlar atmasını sağlayarak örnek oldu.

"Teknolojiyi güvenle kullanabilmek için bir aradayız"

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Dijital okuryazarlığın ve güvenliğin önemine dikkat çeken Başkan Ali Marım, "Teknolojinin hayatımızın her alanını kuşattığı bu dönemde, özellikle yaş almış büyüklerimizin dijital dünyada güvenle var olabilmesi ve haklarını koruyabilmesi oldukça önemlidir. Bu eğitimle, dolandırıcılık olaylarına karşı korunurken, aynı zamanda dijital imkanlardan korkmadan, bilinçli ve öz güvenli şekilde yararlanmak için yapmamız gerekenleri ele alıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Marım tarafından eğitimi gerçekleştiren Sema Kayhan’a günün anısına çiçek takdim edildi.