DSO'nun yeni yönetiminden Ankara'da ilk temaslar

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluşan heyet, 20262030 çalışma döneminin başlamasının ardından Ankara’da temaslarda bulundu. Program kapsamında Anıtkabir’i ziyaret eden heyet, ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Denizli sanayisinin öncelikleri, sektörlerin beklentileri, titanyum yatırımı ve ihracatın geliştirilmesine yönelik hedefler ele alındı.

DSO heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti

Ankara programının ilk durağı Anıtkabir oldu. Denizli Sanayi Odası adına Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sunan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

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DSO heyeti, yeni çalışma döneminin ilk Ankara programında Anıtkabir’i ziyaret ederek Cumhuriyet’in temel değerlerine ve ekonomik bağımsızlık hedeflerine bağlılık mesajı verdi.

Denizli sanayisinin öncelikleri TOBB’da görüşüldü

Anıtkabir ziyaretinin ardından TOBB İkiz Kuleler’de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelen DSO heyeti, Denizli sanayisinin mevcut durumunu ve yeni dönemin çalışma önceliklerini değerlendirdi.

Görüşmede sanayicilerin karşılaştığı sorunlar, meslek komitelerinden gelen talepler ve sektörlerin çözüm bekleyen konuları gündeme taşındı. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayicilerin öncelikli ihtiyaçlarını Hisarcıklıoğlu ile paylaşırken Denizli’nin yatırım potansiyeli, hayata geçirilmesi hedeflenen titanyum yatırımı ve ihracatın artırılmasına yönelik kritik başlıklar da ele alındı. Yeni dönemde Meclis ve Yönetim Kurulunda görev alan üyelerin de katıldığı görüşmede, Denizli sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak konular değerlendirildi.

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Kasapoğlu: "Sanayicimize aynı tempoyla hizmet vermeyi sürdüreceğiz"

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Ankara temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede yeni dönemin ilk ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Seçim sürecimizi başarıyla tamamlayıp Meclis ve Yönetim Kurulumuzu oluşturduktan sonra nezaket ziyaretlerimize başladık. Geçen hafta Sayın Valimizi ve il protokolümüzü ziyaretimizin ardından bugün de Ankara temaslarımızı gerçekleştirdik. TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etmek üzere geldiğimiz başkentte, öncelikle Sanayi Odası heyetimizle Anıtkabir’i ziyaret ederek Atamızın huzuruna çelengimizi sunduk. Ardından TOBB’da verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu kapsamda aramıza yeni katılan Meclis Üyelerimizi Başkanımızla tanıştırma imkânı bulduk."

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Sanayinin karşı karşıya olduğu zorluklara da değinen Kasapoğlu, meslek komitelerinden gelen talepleri Yönetim Kurulunda değerlendirdiklerini, TOBB’un desteğiyle ilgili karar mercilerine taşıyarak çözüm için çalıştıklarını ifade etti. İlk çalışma döneminde ekibiyle başarılı bir süreç geçirdiklerini ve sanayicilerin güçlü desteğiyle yeniden göreve geldiklerini belirten Kasapoğlu, genç ve dinamik ekibiyle önümüzdeki dört yıl boyunca sanayicilere aynı tempoyla hizmet vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Konyalıoğlu: "Denizli’nin gelecek hedeflerini paylaştık"

DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu ise Ankara ziyaretinde Denizli’nin ekonomik önceliklerini ve gelecek hedeflerini doğrudan paylaşma fırsatı bulduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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"Yeni dönemde büyüyen Meclisimizle birlikte Atamızın huzuruna çıktık, ardından TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldik. Şehrimizin ekonomik durumunu, hayata geçirmeyi hedeflediğimiz titanyum yatırımını ve ihracatımızı artırmak adına ihtiyaç duyduğumuz kritik konuları Sayın Başkanımızla değerlendirdik. Bu buluşmaları, Denizli’nin mevcut ihtiyaçlarının yanı sıra geleceğe dönük hedeflerini de birinci elden paylaşabildiğimiz için çok kıymetli buluyoruz."

Hisarcıklıoğlu’ndan yeni döneme tebrik

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, DSO heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 20262030 dönemi seçimlerinde güven tazeleyen Başkan Selim Kasapoğlu ve ekibini tebrik etti. Yeni dönemin Denizli ve iş dünyası için hayırlı olmasını dileyen Hisarcıklıoğlu, DSO’nun kentin üretimine, ticaretine ve istihdamına katkı sağlayan çalışmalarını yeni dönemde de kararlılıkla sürdüreceğine inandığını belirtti.

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Selim Kasapoğlu’nun Anıtkabir Özel Defteri mesajı

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Anıtkabir ziyareti sırasında Özel Defter’e yazdığı mesajda Denizli’nin sanayi ve ihracat alanında katettiği mesafeye, Cumhuriyet’in kalkınma mirasına ve ekonomik bağımsızlık için üretimin önemine vurgu yaptı.

Kasapoğlu’nun mesajı şöyle:

"Aziz Atatürk; Denizli Sanayi Odası’nın 20262030 Dönem Meclisi olarak, Cumhuriyetimizin kurucusunun manevi huzurunda bulunmanın derin gururunu yaşıyoruz. 1931 yılındaki ziyaretinizde ‘büyükçe bir köy’ olarak nitelendirdiğiniz Denizli; Cumhuriyetimizin açtığı ufuk, milletimizin azmi ve sanayicilerimizin alın teriyle bugün Türkiye’nin önde gelen sanayi ve ihracat merkezlerinden biri hâline gelmiştir. Değişen yalnızca şehrimizin çehresi değildir. Cumhuriyet’in kazandırdığı özgüven, Anadolu’nun üretkenliğiyle birleşmiş; Denizli’nin emeği, ülkemizin kalkınmasına güç katmıştır. Bu büyük dönüşümde çağdaşlaşma hedefinizin, akla ve bilime duyduğunuz güvenin, ekonomik bağımsızlığa verdiğiniz önemin silinmez izleri vardır. Bugün bizlere düşen, bu mirası korumakla yetinmeyip daha ileri taşımaktır. Çünkü biliyoruz ki ekonomik bağımsızlık; güçlü bir sanayiyle mümkündür.

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Huzurunuzda söz veriyoruz; Denizli sanayisi olarak üretim sevdamızla ülkemizin ve şehrimizin kalkınması için daha çok çalışacağız. Denizli sanayisini teknoloji ve yüksek katma değerli üretimle büyütecek; sanayicilerimizin emeğini, birikimini ve girişimci ruhunu ülkemizin geleceğine taşıyacağız. Cumhuriyet’in bize kazandırdığı özgüveni üretime, üretimi refaha dönüştürmek için azimle çalışacağız. Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve özlemle eğiliyoruz."