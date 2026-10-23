Denizli Basket, Ankara'da galibiyet peşinde

Y. Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında yarın Türk Telekom’a konuk olacak. FIBA Europe Cup’ta İsviçre ekibi Lions de Genve karşısında alınan 8076’lık deplasman galibiyetiyle moral bulan yeşilsiyahlılar, Ankara’da da çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Y. Denizli Basket, yarın saat 15.30'da Ankara Spor Salonu’nda Türk Telekom ile oynayacak. Cenevre deplasmanında gösterdiği mücadeleyle önemli bir galibiyete imza atan Denizli temsilcisi, yoğun fikstüre rağmen ligde de puan kazanarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

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Yöneticilerden birlik ve mücadele vurgusu

Maç öncesinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Yardımcısı Ozan Katrancı, Avrupa’da yakalanan olumlu havayı lige taşımak istediklerini belirterek, "Lions de Genve galibiyeti takımımıza önemli bir moral kazandırdı. Ankara’da da aynı mücadele ruhunu sahaya yansıtarak taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç almak istiyoruz." dedi.

Asbaşkan Veli Tefenlili ise yoğun maç temposuna dikkat çekerek, "Hem Süper Lig hem de Avrupa’da zorlu bir süreçten geçiyoruz. Oyuncularımızın ortaya koyduğu özveriye güveniyoruz. Türk Telekom karşısında son ana kadar mücadele eden bir takım izleyeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çaputcu da takımın birlikteliğinin en büyük güçleri olduğunu vurgulayarak, "Bu takım her geçen hafta karakterini daha fazla ortaya koyuyor. Ankara deplasmanında da aynı inanç ve disiplinle mücadele ederek iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.