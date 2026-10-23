Merkezefendi'de offroad heyecanı kortej geçişi ile başladı

2325 Ekim tarihlerinde Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı Türkiye Baja Şampiyonası 5. Ayak yarışı için kortej geçişi düzenlendi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yarışın heyecanını yaşamak isteyen tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

Ulusal çapta OffRoad yarışlarına ev sahipliği yapan Merkezefendi’de bu yıl Türkiye Baja Şampiyonası 5. Ayak yarışı düzenlenecek. Yarış öncesinde renkli görüntülerin ortaya çıktığı kortej geçişinin startını, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bartal vererek araçları yarış alanına uğurladılar.

Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden başlayan kortej geçişi, Çakmak Mahallesi’nde bulunan Merkezefendi OffRoad Pisti’nde sona erdi. Yarışmaya katılacak olan OffRoad pilotları, Denizli’nin caddelerinde tur atarak vatandaşları selamladı.

REKLAM

Yarışlar 2325 Ekim’de seyircili bir şekilde gerçekleştirilecek

23 Ekim Cuma günü saat 16.30’da Protolog Etabı (sıralama yarışları) seyircili bir şekilde Merkezfendi Belediyesi OffRoad pistinde gerçekleştirilecek. 24 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da Merkezefendi Etabı ile seyircisiz olarak başlayacak olan etapta sporcular 12 kilometrelik alanda yarışacak. 25 Ekim Pazar günü saat 12.30’da Seyirci Etabı’nda sporcular 6 kilometrelik alanda yarışarak, OffRoad Pisti’ne gelen vatandaşlara heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Aynı gün saat 17.30’da ise Merkezefendi Kültür Merkezi’nde ödül töreni gerçekleştirilecek.

REKLAM

Seyir açısından Türkiye’nin en iyi pisti olan Merkezefendi OffRoad Pisti, tüm seyircilerin tüm araçları yukarıdan kuş bakışı açısı ile izlemesine imkan sağlayacak.