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        Denizli Basket ligde Telekom deplasmanında

        FIBA Europe Cup G Grubu'nda hafta içinde İsviçre'de Lions de Geneve'yi mağlup ederek Avrupa deplasmanlarında ilk galibiyetini alan Yukatel Denizli Basket yarın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da start alacak. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden Denizli temsilcisi Başkent'te kazanıp çıkışa geçmeye çalışacak. Avrupa'da EuroCup'ta bu sezon 4 maçta 1 galibiyet alan Türk Telekom ligde ise 4 haftada 3 galibiyetle zirve yarışı veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Denizli Basket ligde Telekom deplasmanında

        FIBA Europe Cup G Grubu'nda hafta içinde İsviçre'de Lions de Geneve'yi mağlup ederek Avrupa deplasmanlarında ilk galibiyetini alan Yukatel Denizli Basket yarın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da start alacak. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden Denizli temsilcisi Başkent'te kazanıp çıkışa geçmeye çalışacak. Avrupa'da EuroCup'ta bu sezon 4 maçta 1 galibiyet alan Türk Telekom ligde ise 4 haftada 3 galibiyetle zirve yarışı veriyor.

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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