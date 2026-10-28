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        Başkan Çavuşoğlu tüm Denizlilileri bayram coşkusuna davet etti

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü Fener Alayı ve Cumhuriyet Konseri ile kutlayacak. 29 Ekim Perşembe günü Fener Alayı'nın ardından sevilen sanatçı Derya Uluğ'un sahne alacağı konserle Denizli'de bayram coşkusu zirveye çıkacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Başkan Çavuşoğlu tüm Denizlilileri bayram coşkusuna davet etti

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü Fener Alayı ve Cumhuriyet Konseri ile kutlayacak. 29 Ekim Perşembe günü Fener Alayı'nın ardından sevilen sanatçı Derya Uluğ'un sahne alacağı konserle Denizli'de bayram coşkusu zirveye çıkacak.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bağımsızlığın 103. yıl dönümü, Denizli'de büyük bir coşku ve gururla kutlanacak. "Sporda, Kültürde, Eğitimde, Sanatta Cumhuriyet" sloganıyla Ekim ayı boyunca kentin dört bir yanına bayram sevinci yaşatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinliklerle kutlamaları taçlandıracak. Kutlamalar kapsamında, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.00'da Fener Alayı düzenlenecek. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle bir araya gelecek olan Denizlililer, marşlar eşliğinde omuz omuza yürüyerek Cumhuriyet sevgisini sokaklara taşıyacak. Fener Alayı'nın ardından kutlamalar coşku dolu bir konserle taçlandırılacak. Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Derya Uluğ, saat 20.30'da Denizlililerin buluşma noktası olan Delikliçınar Meydanı'nda sahne alacak.

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        Başkan Çavuşoğlu'ndan Denizlilere davet

        Tüm hemşehrilerini bu tarihi coşkuya ortak olmaya çağıran Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "7'den 70'e bu kentin her bir ferdiyle, Cumhuriyetimizin 103. yaşını ilk günkü heyecan ve büyük bir gururla kutluyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz etkinliklerle bu şehrin her caddesinde, her mahallesinde Cumhuriyet coşkusunu yaşatmaya devam ediyoruz. 29 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştireceğimiz Fener Alayı yürüyüşüne ve ardından saat 20.30'da Delikliçınar Meydanı'nda coşkumuzu zirveye taşıyacak Derya Uluğ Cumhuriyet Konserine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Gelin, bu büyük gururu ve ışığı geleceğe birlikte taşıyalım" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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