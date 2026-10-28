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        Denizli'de Cumhuriyet Bayramı sporun heyecanıyla kutlandı

        Denizli'de Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını sporun heyecanıyla kutladı. 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı masa tenisi turnuvasında kızlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren isimler belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Denizli'de Cumhuriyet Bayramı sporun heyecanıyla kutlandı

        Denizli’de Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını sporun heyecanıyla kutladı. 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı masa tenisi turnuvasında kızlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren isimler belli oldu.

        Denizli’de Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği etkinliklere masa tenisi turnuvasını da ekledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda 9 ve 10. sınıf öğrencileri, kızlar ve erkekler kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele etti. Öğrencilerin sportif yeteneklerini sergilediği turnuva, okulda Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşanmasına katkı sağladı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan masa tenisi turnuvasında öğrenciler, hem rekabetin heyecanını yaşadı hem de centilmenlik ve dayanışma içerisinde mücadele etme fırsatı buldu. Kızlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen organizasyonda öğrenciler, derece elde edebilmek için yeteneklerini ortaya koydu.

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        Düzenlenen masa tenisi turnuvasının kızlar kategorisinde 9/C sınıfı öğrencisi Ceren Durna, turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluk elde etti. Aynı kategoride 9/A sınıfından Rüveyda Mutlu ikinci olurken, yine 9/A sınıfı öğrencisi Sümeyye Merpez üçüncülüğü kazandı.

        Erkek öğrencilerin mücadele ettiği kategoride ise 10/C sınıfından Ali Feyzi Gönen birincilik kürsüsüne çıktı. 9/E sınıfı öğrencisi Muhammed Elbishbeshy turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, 10/D sınıfından Zaid Dal üçüncü oldu. Masa tenisi turnuvasının tamamlanmasının ardından dereceye giren öğrenciler için madalya takdimi yapıldı.

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        Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüsrev Odabaşı, kızlar ve erkekler kategorilerinde ilk üç sırayı elde eden öğrencilere madalyalarını takarak başarılarını kutladı. Öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının eğitim hayatlarının önemli bir parçası olduğunu belirten Odabaşı, bu tür organizasyonların gençlerin özgüven kazanmasına, yeteneklerini keşfetmesine ve takım ruhunu geliştirmesine katkı sağladığını ifade etti. Odabaşı, Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen sportif etkinliklerin öğrencilerin okul yaşamına farklı bir heyecan kattığını, aynı zamanda dostluk ve centilmenlik gibi değerleri pekiştirdiğini dile getirdi. Gençlerin yalnızca ders başarılarıyla değil, spor, sanat ve kültür alanlarındaki çalışmalarıyla da gelişmelerini önemsediklerini belirten Odabaşı, masa tenisi turnuvasına katılan bütün öğrencilerin ortaya koyduğu çabanın değerli olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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