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        Başkan Tatık: "Cumhuriyetimizi yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

        Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin bağımsızlığın, millî iradenin ve birlik beraberliğin en güçlü simgesi olduğunu belirterek, Cumhuriyet değerlerini gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Başkan Tatık: "Cumhuriyetimizi yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

        Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin bağımsızlığın, millî iradenin ve birlik beraberliğin en güçlü simgesi olduğunu belirterek, Cumhuriyet değerlerini gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

        Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirten Tatık, Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin en büyük kazanımlarından biri olduğunu kaydetti. Cumhuriyetin, milletin bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin ve geleceğini kendi iradesiyle belirleyeceğinin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Tatık, "Bizlere düşen en önemli görev; atalarımızın büyük fedakârlıklarla emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak, onun değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

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        Tavas'ın gelişmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükselmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tatık, Cumhuriyetin aydınlık geleceğine katkı sunmayı önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini ifade etti. Cumhuriyetin demokrasi, adalet, eşitlik ve hukukun üstünlüğü temelinde yaşatılmasının önemine dikkat çeken Tatık, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Tatık, mesajının sonunda başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anarak, milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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