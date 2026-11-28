DENİZLİ merkezli 19 ilde 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına ilişkin suç örgütü 'Arpa'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 103 kişiden 71'i tutuklandı, 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda suç örgütü 'Arpa'ya yönelik operasyon düzenlendi. Denizli merkezli 19 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin eş zamanlı yaptığı operasyonda örgütün 3 lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüphelisi için operasyon yapıldı. Operasyonlarda 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 103 şüpheli yakalandı. 24 kişinin arandığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 103 kişi dün 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından adliyeye sevk edildi. 103 kişiden 71'i tutuklandı, 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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12 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ

Suç örgütünün ülke genelinde sahte ilan siteleri oluşturup, Denizli merkezli 5 farklı ilde kiraladıkları villa tipi evlerde oluşturdukları call-center merkezlerinde 2 bin 883 müşteki şahsı 58 milyon 537 bin 455 TL dolandırdığı, dosya kapsamında tespiti yapılan şüpheli şahısların hesap hareketlerinde 12 milyar TL işlem hacminin olduğu belirtildi. Örgüte ilişkin yapılan detaylı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunu işleyerek haksız kazanç elde ettikleri, Denizli merkezli farklı şirketleri paravan olarak kullandıkları tespit edildiği bildirildi. Ekiplerin aramalarında 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 55 fişek, 103 bin TL, 3 bin 500 ABD doları, 400 avro ve 60 bin Japon Yeni döviz, çok sayıda dijital materyal ve döküman ele geçirildi. Örgütün lider, yönetici ve üyelerinin suçtan elde ettikleri menkul ve gayrimenkul mal varlıklarına el konuldu.