Denizli'nin Çal ilçesinde mahallelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Çal Belediyesi ekiplerinin iş birliğiyle Alfaklar ve Hançalar mahallelerinde yürütülen taş döşeme çalışmaları tamamlandı. Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Çal için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Çal Belediyesi, ilçenin dört bir yanında vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Alfaklar ve Hançalar mahallelerinde taş döşeme çalışmaları tamamlanarak mahallelerin yolları daha düzenli bir görünüme kavuşturuldu.

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Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, belediyecilik anlayışlarının temelinde çalışmak, üretmek ve halka hizmet etmek olduğunu belirterek, ilçeyi daha güzel ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Hakan, Alfaklar ve Hançalar mahallelerinde tamamlanan taş döşeme çalışmalarının, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birliğinin bir sonucu olduğunu belirtti. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Hakan, destek ve katkılarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na ve çalışmalarda emeği geçen tüm belediye ekiplerine teşekkür etti.

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"Hedefimiz daha güzel, daha yaşanabilir bir Çal"

Hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Ahmet Hakan, "Bizim görevimiz belli: Çal için çalışmak, üretmek ve hizmet etmek! Her görevde hedefimiz aynı: Daha güzel, daha yaşanabilir bir Çal!" ifadelerini kullandı.