Denizlili milli güreşçi Osman Şimşek, Ermenistan’da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında 92 kg grekoromen Avrupa şampiyonu oldu.

Ermenistan’ın Tsaghkadzor kentinde 25 Kasım01 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Şampiyonasında mücadele eden milli güreşçiler, 9 altın, 9 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanırken; U17 ve U20 kategorilerinde ise takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Osman Şimşek finalde Rus sporcuyu yenip altına uzandı

Denizlili genç güreşçi Osman Şimşek, Avrupa Şampiyonasında 92 kg. grekoromende mindere çıktı. Kategorisinde ilk üç maçı yenerek finale yükselen Şimşek, finalde Rus sporcu ile altın madalya müsabakasına çıktı. Çekişmeli geçen maçta üstün bir performans ortaya koyan Şimşek, Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

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Denizli Sporcu Eğitim Merkezinde şampiyonaya hazırlanan Yurdum Spor Kulübü sporcusu Osman Şimşek’i, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Avrupa şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti. Milli sporcunun disiplinli çalışmalarının karşılığını aldığını söyleyen Erdoğan, başarıda emeği geçen antrenörleri kutladı.