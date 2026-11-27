Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın (44) cenazesi, memleketi Denizli'nin Sarayköy ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin 11. Komando Tugay Komutanlığı morgundan alınan naaşı, Turan Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Helallik alınan evde şehidin babası Cengiz ve annesi Bilgi Demirhan taziyeleri kabul etti.

Demirhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra Ağalar Camisi'ne getirildi.

Burada şehidin annesi Bilgi Demirhan, oğlunun tabutuna sarılarak, "Yakışıklı oğlum, bir tanem, seni çok seviyorduk, göremedik oğlum seni." diyerek gözyaşı döktü.

REKLAM

Buradaki törene, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Yeni Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ergin Dinç ile kent protokolü de katıldı.

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın cenazesi, Hasköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

REKLAM

Eskişehir'de eğitim maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterin 24 Kasım'da kaza kırıma uğraması sonucu, Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit olmuştu.