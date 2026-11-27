Denizli’nin Tavas ilçesinde bulunan besi çiftliğinin samanlığında, demir kaynağı sırasında sıçrayan kıvılcımların samanları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın, Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi’nde bulunan bir besi çiftliğinin samanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, besihanenin samanlığında yapılan demir kaynağı sırasında etrafa sıçrayan kıvılcımlardan biri samanların üzerine düştü. Kıvılcımın samanları tutuşturmasıyla kısa sürede yangın çıktı. Alevlerin samanlığı sardığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken samanlık içerisindeki samanlar ve besi yemleri zarar gördü.