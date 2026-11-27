Şehidin cenaze törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yardımcısı Adil Çalışkan, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kurum müdürleri, il protokolü, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Hava Pilot Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Demirhan’ın naaşı dün memleketi Denizli’ye getirildi. Bugün ise Cuma namazına müteakip Sarayköy ilçesi Ağalar Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun katılımın görüldüğü cenaze töreninde top arabasıyla belirli bir noktaya kadar götürülen şehidin naaşı gözyaşları eşliğinde uğurlandı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Hava Pilot Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Demirhan’ın naaşı Hasköy Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

24 Kasım Salı akşamı Eskişehir'de eğitim maksadıyla havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS532 tipi askeri helikopter, Eskişehir kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde kaza kırıma uğramış, kazada 5 asker şehit olmuştu. Kazanın ardından kimlik teşhisi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürülen ve buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'na götürülmüş, törenin ardından memleketlerine uğurlanmıştı.

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 4 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan’ın naaşı memleketi Denizli’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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