Evli ve 3 çocuk babası Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan için Sarayköy ilçesi Ağalar Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehit Astsubay Demirhan'ın ailesi ile Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Yeni Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 1'inci Ana Jet Üs Hava Eğitim Komutanı Hava Pilot Korgeneral Ergin Dinç, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Demirhan'ın cenazesi cuma namazının adından kılınan cenaze namazı sonrası Hasköy Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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