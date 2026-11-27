Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik hayata geçirdiği projesi, yaz aylarındaki ilçe turlarının ardından Kasım ayında rotasını kent merkezine çevirdi. Merkez etabında binlerce kadını Pamukkale’den teleferiğe, müzelerden Karahayıt’a şehrin simge noktalarıyla buluşturan proje, Aralık ayı sonuna kadar devam edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamak, yaşadıkları kentin tarihi ve doğal mirasını yakından tanımalarına imkan sunmak ve ilçeler arası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yürüttüğü sosyal projelerine devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen "Birlikte Geziyor, Birlikte Tanıyor, Birlikte Güçleniyoruz" projesi ile ilçelerde yaşayan kadınlar yaz döneminde Çivril, Kale ve Acıpayam’ın doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatı bulmuştu.

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Kadınlar Denizli’nin değerleriyle buluşuyor

Sonbahar ve kış döneminde de devam eden proje, Kasım ayında ise rotayı Denizli kent merkezine çevirdi. Program kapsamında, her gün iki farklı ilçeden toplam 100 kadın, şehrin simge noktalarını adım adım gezdi. Kadınlar Pamukkale Kocaçukur ve Karahayıt’ın eşsiz doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Denizli Atatürk Müzesi ziyaretleriyle şehrin köklü tarihine ve kültürel mirasına yolculuk yapan katılımcılar, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası gezisiyle Denizli’yi kuş bakışı izlemenin heyecanını yaşadı.

İlklerle dolu bir deneyim yaşadılar

Tarımsal üretim ve günlük ev işlerinin yoğun temposu içinde kendilerine zaman ayırmakta zorlanan ev hanımları ve üreten kadınlar için proje, pek çok ilki de beraberinde getirdi. Katılımcıların büyük bir bölümü hayatında ilk kez teleferiğe binme, müze gezme ve yaşadıkları kentin turistik değerlerini yakından inceleme imkanı buldu. Günlük hayatın stresinden uzaklaşan kadınlar, yaşadıkları şehri yeniden keşfetmenin mutluluğunu yaşadı.

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Aynı sofrada kurulan dostluk köprüleri

Kültür ve doğa gezilerinin ardından katılımcılar, Beyaz Kafe’de düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun eşi Nilgün Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya’nın da katılımıyla gerçekleşen buluşmalarda samimi anlar yaşandı. Yemek ve çay eşliğinde yapılan sohbetlerde kadınların sosyal yaşamdaki etkin rolüne vurgu yapılırken, farklı ilçelerden gelen katılımcılar deneyimlerini paylaşarak yeni dostluk bağları kurdu.

Proje Aralık ayında da devam edecek

Denizli’nin tüm mahallelerindeki kadınları ortak bir yaşam kültüründe buluşturmayı hedefleyen ve katılımcılardan tam not alan proje, Aralık ayı sonuna kadar sürecek. Planlanan takvim doğrultusunda yüzlerce kadın, Denizli’nin değerleri ile buluşturulmaya devam edilecek.