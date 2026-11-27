Denizli'de elleri ve ayakları bağlanıp, darbedilerek öldürülen ve gürültü şikayeti sonrası cansız bedeni bulunan şahsı, boşanmak istememesi üzerine eşi ve iki arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisi karşısında görünce üzüntüden bayılmış gibi numara yapan kadının, boğarak öldürdüğü eşinin mal varlığını paylaşmak için plan yaptığı belirlendi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli'de 25 Kasım Çarşamba günü Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir daireden gelen gürültü ihbarına sevk edilen polis ekipleri girdikleri dairede bir kişinin elleri ve ayakları bağlanıp, darbedilerek öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Fedai Karagöz'ün (49), öldürüldüğü belirlenirken, dairede bulunan ikinci eşi A.K. (52), arkadaşı B.K. (31) ve B.K.'nın nişanlısı M.B. (35) gözaltına alındı. Yapılan otopside boğularak öldürüldüğü belirlenen ve vücudunda darp izlerine rastlanılan Fedai Karagöz'ün ceznazesi toprağa verildi.

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Olay sırasında baygınlık numarası yapan kadının tüm cinayeti planladığı ortaya çıktı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Fedai Karagöz'ün eşi A.K. ile B.K. ve M.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olay günü adrese gittikleri sırasında baygınlık geçirmiş gibi yapan ve yaşananlardan haberdar olmadığını söylediği, diğer iki şüphelinin ise uyuyormuş gibi yaptıkları belirlendi. Cinayetin ortaya çıkması ise saldırı sırasında Fedai Karagöz'ün çığlık atması üzerine komşularının ihbar etmesi üzerine olduğu anlaşıldı.

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İtiraf ettiler

Şüpheli şahıslar suçlamaları kabul ederken; A.K. sürekli şiddet gördüğünü ileri sürerek Fedai Karagöz ile boşanmayı istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediği için cinayeti planladığı itiraf etti. Arkadaşı B.K., ve nişanlısı M.B., ile olayı planladıklarını, Fedai Karagöz'ü öldürdükten sonra ise yok edeceklerini kabul ettikleri öğrenildi. Cinayetin planlandığı şekilde gerçekleşmesi halinde de A.K.'nin B.K. ve M.B.'ye para vereceği ifade edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ‘tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.