DENİZLİ merkezli 19 ilde 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına ilişkin suç örgütü 'Arpa'ya yönelik düzenlenen operasyonda toplam 89 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda suç örgütü 'Arpa'ya yönelik operasyon düzenlendi. Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı örgütün 3 lider, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüphelisi için operasyon yapıldı. Operasyonlarda 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 89 şüpheli yakalandı. Diğer 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdürüldüğü bildirildi. Suç örgütünün 5 ilde toplam 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve faaliyetleri kapsamında hesaplarında yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

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Şüphelilerin tamamı polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.