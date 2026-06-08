Denizli'de 20 yıl önce işlenen cinayetin firari hükümlüsü yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, Süngüllü Mahallesi'nde 10 Haziran 2006'da Akın Adlığ'ı (23) ateşli silahla öldüren ve "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası alan firari G.T'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 2 yıl sürdürülen inceleme ve araştırma sonucunda G.T'nin yerini tespit etti. G.T. düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.​​​​​​​

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