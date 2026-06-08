Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de 20 yıl önce işlenen cinayetin firari hükümlüsü yakalandı

        Denizli'de 20 yıl önce işlenen cinayetin firari hükümlüsü yakalandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Denizli'de 20 yıl önce işlenen cinayetin firari hükümlüsü yakalandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, Süngüllü Mahallesi'nde 10 Haziran 2006'da Akın Adlığ'ı (23) ateşli silahla öldüren ve "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası alan firari G.T'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 2 yıl sürdürülen inceleme ve araştırma sonucunda G.T'nin yerini tespit etti.

        G.T. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        18 yıllık faili meçhul cinayetin sanığı adli kontrolle serbest bırakıldı
        18 yıllık faili meçhul cinayetin sanığı adli kontrolle serbest bırakıldı
        Denizli Büyükşehir Master Cup +35'te kupalar sahiplerini buldu
        Denizli Büyükşehir Master Cup +35'te kupalar sahiplerini buldu
        Merkezefendi'de Yaz Spor Okulları kurs kayıtları başlıyor
        Merkezefendi'de Yaz Spor Okulları kurs kayıtları başlıyor
        Denizli Büyükşehirin 5'li karışım yem bitkisi tohumu desteği başvuruları ba...
        Denizli Büyükşehirin 5'li karışım yem bitkisi tohumu desteği başvuruları ba...
        Aydın-Denizli Otoyolu'nda tam otomatik gişe devreye girdi
        Aydın-Denizli Otoyolu'nda tam otomatik gişe devreye girdi
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı