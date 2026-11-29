İki otomobilin çarpışması ve sürücülerden birinin araçtan indikten sonra kendi başını yumruklaması yoldan geçen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Hasara neden olan kazada yaralanma yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, dün Menderes Bulvarı'nda aynı yönde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

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