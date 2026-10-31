Muhtarlığın kamerasını söküp bahçeye attılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 Mayıs Mahallesi Muhtarlığına ait kamera, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından duvardan sökülerek boş bir bahçeye atıldı. Kameranın çalışmadığını fark eden muhtarın yaptığı kontrolde olay ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarlığına ait kameranın çalışmadığını fark eden muhtar, kontrol etmek için kameranın bulunduğu yere gitti. Kameranın yerinde olmadığını gören muhtar, yaptığı kontrolde kameranın duvardan söküldüğünü ve boş bir bahçeye atıldığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Kameraya zarar veren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.