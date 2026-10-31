Merkezefendi Belediyesi operasyonunda başkan dahil 5 tutuklama (2)

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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