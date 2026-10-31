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        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda başkan dahil 5 tutuklama (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 04:13 Güncelleme:
        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda başkan dahil 5 tutuklama (2)

        BAŞKAN VE EŞİ DAHİL 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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