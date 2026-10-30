Denizli'de okullarda dedektörlü güvenlik seferberliği

Denizli Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelindeki okullarda öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kentte 640 okulda yüzlerce güvenlik personeli ve teknolojik cihazla denetimler titizlikle sürdürülüyor.

Denizli Valiliği, evlatların güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmeleri amacıyla il genelinde kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturdu. Çocukların kendilerini güvende hissettikleri ve huzurla geleceğe hazırlandıkları eğitim ortamlarını güçlendirmek adına yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

REKLAM

640 okulda 826 personel görev yapıyor

Eğitim kurumlarındaki güvenlik çıtasını yükselten Denizli Valiliği, teknolojik imkânlar ve uzman personelle tedbirleri sıkılaştırdı. Okul güvenliği kapsamında il genelindeki 640 okulda toplam 826 güvenlik personeli aktif olarak görev alıyor. Bunun yanı sıra teknolojik güvenlik donanımlarıyla desteklenen okullarda; 5 okulda kapı tipi Xray cihazı, 29 okulda el tipi dedektör ve 9 okulda ise turnike geçiş sistemi ile giriş ve çıkışlar kontrol altında tutuluyor.

Valilik koordinasyonunda kesintisiz denetim

Eğitimin güvenliğine verilen önemi vurgulandığı açıklamada; "Eğitimde sağlanan her imkân; güçlü, güvenli ve huzurlu bir geleceğin en büyük yatırımıdır. Bu anlayışla, evlatlarımızın güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmeleri amacıyla ilimiz genelindeki okullarımızda güvenlik tedbirlerimizi titizlikle uyguluyoruz. Çocuklarımızın kendilerini güvende hissettikleri, huzurla öğrenip geleceğe hazırlandıkları eğitim ortamlarını güçlendirmek için Valiliğimiz koordinasyonunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" denildi.