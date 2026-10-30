Binlerce Denizlili Cumhuriyet için yürüdü Derya Uluğ konseriyle 103. yıl coşkusu meydanlara sığmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, binlerce vatandaş Fener Alayı'nda Cumhuriyet için yürüdü. Coşku dolu yürüyüşün ardından ünlü sanatçı Derya Uluğ, Cumhuriyet Konserinde Denizlililerle buluştu. Delikliçınar Meydanı'nı hınca hınç dolduran binlerce Denizlili, 103. yıl coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ekim ayı boyunca düzenlediği birbirinden özel etkinliklerle kutladı. Kentin dört bir yanını saran Cumhuriyet'in 103. yıl heyecanı, 29 Ekim akşamı zirveye ulaştı. Kutlamalar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Fener Alayı ile başladı. Atatürk Stadyumu önünde toplanan 7'den 70'e binlerce Denizlili, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle tek yürek oldu. Yürüyüş boyunca hep bir ağızdan marşlar söyleyen vatandaşlar, Cumhuriyet Şehri Denizli'yi kırmızı beyaza bürüdü. Güzergah boyunca evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, alkışlarıyla ve bayrak sallayarak meydanları dolduran kalabalığın heyecanına ortak oldu.

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Programa eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, meydanı dolduran vatandaşlara hitap etti. 103 yıldır sönmeyen bu ışığın, sadece bir geçmiş değil, hepimizin ortak geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Cumhuriyet; bu milletin en büyük gururu, bağımsızlık tutkusu ve asla sönmeyecek meşalesidir. Denizli bugün bir kez daha Cumhuriyet'ine ve özgürlüğüne sahip çıkmanın en güzel örneğini sergiliyor. Bu kadar Cumhuriyet sevdalısını bir arada görmek, bu şehirde bu sevdayı yaşatabilmek mutlulukların en büyüğüdür. 103 yıldır bu coşkuyu kalbinde taşıyan tüm hemşehrilerime ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu sevgi sonsuza dek sürecektir" diye konuştu.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yürümeye devam edeceklerini belirten ve bu büyük eserin geçmişten geleceğe en büyük miras olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bugün bir aradaysak, mutluysak, kadın özgürse ve seçme seçilme hakkımız varsa. O koca yürekli, o büyük yürekli insanların ve başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet sayesindedir. Biz Cumhuriyet'e kolay kavuşmadık. Öyle zor şartlarda bulduk ki onun sonsuza kadar yaşaması için hep birlikte mücadele etmeye söz veriyoruz. Çünkü kendini garip hissedenlerin yanında olan, kimseyi ötekileştirmeyen, kimseyi ayrıştırıp yalnızlaştırmayan sistemin adıdır Cumhuriyet. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir"

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Fener Alayı'na katılarak Delikliçınar Meydanı'na ulaşan insan seli, ardından Cumhuriyet coşkusunu ünlü sanatçı Derya Uluğ'un sahne aldığı Cumhuriyet Konseri ile taçlandırdı. Ellerde Türk bayrakları ve dillerde Cumhuriyet marşlarıyla alanı dolduran Denizlililer, sevilen sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek 103. yıl gururunu meydanlarda doyasıya yaşadı. Coşku, meydanı dolduran on binlerce vatandaşın hep bir ağızdan söylediği şarkılarla gece boyunca sürdü. Binlerce kişinin tek yürek olduğu gecenin sonunda sanatçı Derya Uluğ'a Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş tarafından plaket takdiminde bulunuldu.