Denizli Belediye Teşkilatının 150. yılı törenle kutlandı Denizli'nin 150 yıllık gurur günü

Denizli’de 30 Ekim 1876 yılında kurulan Belediye Teşkilatı’nın 150. yıl dönümü törenle kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Geçmişin bize bıraktığı bu asırlık mirası geleceğe umutla taşımakta kararlıyız. Her rengin kardeşçe yan yana büyüdüğü bir Denizli’yi hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Delikliçınar Meydanı’nda düzenlenen 150. kuruluş yıl dönümü törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, önceki dönem Belediye Başkanları Hasan Gönüllü, Ali Marım, Ali Aygören ile Ali Dartanel ve Ziya Tıkıroğlu’nun aileleri, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çalışanları katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

REKLAM

Geçmişten bugüne kente katkı sunan tüm başkanlara ve emeği geçenlere vefa vurgusu yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu kentin bir asrı aşan köklü geçmişini geleceğe taşıma kararlılıklarını dile getirerek, "Bu şehri birlikte güzelleştirmek, birlikteliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirerek bu kenti geleceğe taşımak ve umutları her geçen gün büyütmek hepimizin boynunun borcudur. Geçmişin bize bıraktığı bu kıymetli mirası; hiç kimseyi ötekileştirmeden, adaleti ve kardeşliği egemen kılan bir anlayışla, yarınlarımıza bizler de miras bırakacağız. Yüz elli yıl önce kurulan ve bugüne kadar bu topraklarda yaşayan herkesin emeğiyle büyüyen şehrimizin, Cumhuriyet’imizin ışığında daha aydınlık ve güzel günlere ulaşacağına olan inancım tamdır. Asırlık çınarımız Belediye Teşkilatı’mızın 150. yılını kutluyor; bu şehre hizmet etmiş tüm değerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

REKLAM

30 Ekim tarihinin özel bir tarih olduğunun altını çizen Başkan Çavuşoğlu, Cumhuriyet değerleriyle harmanlanan bu özel haftada, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, adaletli ve kardeşlik temelli bir kent vizyonunu büyüttüklerini kaydetti. Başkan Çavuşoğlu, "Belediyemizin kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugün, aslında anlam bütünlüğünü tamamlayan özel bir gün. Yaklaşık bir aydan bu yana Cumhuriyetimizin değerlerini yaşattığımız etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Bu toprakların özgürleşmesi için canla başla çalışan, bu güzel günlere ulaşmamızı ve bayrağımız altında kardeşçe yaşamamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ‘ben değil, biz’ şiarını yarınlara taşımayı en büyük gayemiz olarak görüyoruz. Hiç kimsenin geride kalmadığı, adaletin herkese eşit uygulandığı ve her rengin kardeşçe yan yana büyüdüğü bu güzel şehri, hep birlikte çok daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Başkan Çavuşoğlu ve önceki dönem belediye başkanları daha sonra ebediyete irtihal eden belediye başkanlarının kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.