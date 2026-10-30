Denizli Tekden Hastanesinin yeni başhekimi Prof. Dr. Erdem oldu

Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimliği görevine Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Erdem atandı.

Denizli ve bölgede yaptığı sağlık çalışmalarıyla bölgenin önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan Özel Denizli Tekden Hastanesinde Başhekimliği görevine Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Erdem getirildi. Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden ve Yönetim kurulu başkan yardımcısı Ruziye Tekden ile birlikte hastanemi yönetimi ve hastane doktorlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen törende Op. Dr. Kemal Tekden yeni başhekimlerinin Prof. Dr. Kemalettin Erdem olduğunu açıkladı.

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"El ele verip hastanemizi daha da ileriye götüreceğiz"

Törende konuşan Başhekim Prof. Dr. Kemalettin Erdem, "24 yıldır Denizli'ye ve bölgeye sağlık alanında önclük eden büyük bir kuruluşun parçası olmak ve vatandaşlarımıza sağlık dağıtmak vazifelerin en kutsallarından. Bünyemizde bulunan uzman ve akademisyen kadromuzla hastanemizin modern tıp olanaklarıyla birlikte hareket edip el ele vererek daha da ileri düzeyde tedavileri kazandıracağımıza olan inancımızla görevimize başlıyoruz. Bizlere bu görevi layık gören başta Op. Dr. Kemal Tekden beyefendiye ve tüm yönetimimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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"Tecrübesine güveniyoruz"

Törende konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Kemal Tekden ise Prof. Dr. Erdem'in tecrübeli ve yenilikçi bir hekim olmasıyla hastanenin sağlık alanında gelişimler göstereceğine inandığını belirterek, "Kemalettin Hocamız, tecrübeli ve yenilikçi bir hekim, bölgemize kazandırdığı tedavi yöntemleriyle yenilikçi birisi. Kendisinin başhekimlik görevinde de bu başarısını göstereceğini, gerek hastalarımızın konforunu artıracak çalışmalara imza atacak, gerekirse de hastanemizin yenilikçi anlayışına katkıda bulunacak kıymetli bir hekimdir. Kendisine olan güvenimiz tamdır. Önceki dönem başhekimimiz Göğüs Hastalıkları Uzmanımız Uz. Dr. Hulusi Deniz Oğuz'a da hastanemiz adına yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.