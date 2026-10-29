Çivril'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, ilçe stadyumunda gerçekleştirildi. Öğrencilerin gösterileriyle renklenen törende, bazı siyasi parti ilçe başkanları ve yönetimlerinin katılmaması, muhtarların ise protokolde yer almaması dikkat çekti.

Denizli’nin Çivril ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla ilçe stadyumunda kutlama programı düzenlendi. Törene ilçe protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Belediye Başkanı Semih Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu, İlçe Emniyet Müdürü Umut Taş ve Garnizon Komutanı İstihkâm Binbaşı Mehmet Serhad Özcan da yer aldı.

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Program öncesinde Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, Belediye Başkanı Semih Dere ve Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, tören alanındaki vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Kutlama programı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Millî Mücadele kahramanları ve aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda daha sonra Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu. Halk oyunları ve dans gösterilerinin de sunulduğu program, katılımcılardan ilgi gördü.

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Kutlamalar kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı spor etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.Törende Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna mücadele eden kahramanlar ve aziz şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Cumhuriyet’in millî egemenliğin, bağımsızlığın ve çağdaşlaşma hedefinin en önemli simgelerinden biri olduğu vurgulandı.