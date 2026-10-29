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        Pamukkale'de Cumhuriyet Bayramı sıcak hava balonlarıyla kutlandı

        Denizli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süslenen 30 sıcak hava balonu, Pamukkale üzerinde uçuş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Pamukkale'de Cumhuriyet Bayramı sıcak hava balonlarıyla kutlandı

        Denizli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süslenen 30 sıcak hava balonu, Pamukkale üzerinde uçuş yaptı.

        Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonu deneyimi yaşamak için gün doğmadan travertenlerin yanındaki kalkış noktasına geldi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, uçuş öncesinde sıcak hava balonlarına Türk bayrakları asıldı.

        Pamukkale semalarından bölgenin eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştirdi.

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        Yaklaşık 1300 metre yüksekliğe çıkan balonlardaki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları, beyaz travertenler üzerinde görsel şölen oluşturdu.

        Balonlar, yaklaşık bir saatlik turun ardından Pamukkale Mahallesi'ne indi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Nail Uyar, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün Pamukkale'de gururla kutlandığını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

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