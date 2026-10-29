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        Yeşil Çivril Belediyespor, Çakırköyspor maçı hazırlıklarına başladı

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) mücadele eden Yeşil Çivril Belediyespor, sahasında Manavgatspor'a 30 mağlup olmasının ardından hafta sonu deplasmanda oynayacağı Çakırköyspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:03 Güncelleme:
        Yeşil Çivril Belediyespor, Çakırköyspor maçı hazırlıklarına başladı

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) mücadele eden Yeşil Çivril Belediyespor, sahasında Manavgatspor'a 30 mağlup olmasının ardından hafta sonu deplasmanda oynayacağı Çakırköyspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Ligde henüz puanla tanışamayan yeşilbeyazlı ekip, Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan iyi bir sonuçla dönerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Yeşil Çivril Belediyespor, Çakırköyspor deplasmanında puan ya da puanlar alarak hem ligdeki ilk puanlarını kazanmayı hem de oyuncuların özgüvenini artırmayı amaçlıyor.

        Yeşil Çivril Belediyespor Asbaşkanı Halil Ertuğrul, takımın yeni kurulması nedeniyle uyum süreci yaşadığını belirterek taraftarlardan desteklerini sürdürmelerini istedi. Kadronun lige kısa süre kala oluşturulduğunu ve oyuncuların birbirine uyum sağlamaya çalıştığını aktaran Ertuğrul, ilk iki haftada alınan sonuçların hedeflerini değiştirmediğini ifade etti. Genç ve yetenekli oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Ertuğrul, uyum sürecinin ardından takımın daha iyi bir performans sergileyeceğine inandığını kaydetti.

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        Manavgatspor karşısında dengeli başlayan oyunda yedikleri golün ardından ataklar geliştirdiklerini belirten Ertuğrul, kaçırılan penaltının karşılaşmanın kırılma anlarından biri olduğunu, son bölümde yaşanan moral kaybının da skora yansıdığını dile getirdi. Mağlubiyete rağmen takımı alkışlayarak destekleyen Çivril taraftarına teşekkür eden Ertuğrul, futbolcuların maç sonunda tribünlerden moral bulmasının kendileri için değerli olduğunu belirtti.

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