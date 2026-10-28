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        Denizli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılacağı yer sağanak yağış sebebiyle değişti

        Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Valilik önünde yapılması planlanan tören, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'na alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Denizli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılacağı yer sağanak yağış sebebiyle değişti

        Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Valilik önünde yapılması planlanan tören, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'na alındı.

        Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamalarının programında, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle değişikliğe gidildi. Denizli Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerinde kent genelinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Vatandaşların olumsuz hava şartları nedeniyle mağduriyet yaşamaması amacıyla, saat 10.30'da Valilik önünde gerçekleştirilmesi planlanan Cumhuriyet Bayramı kutlama programının kapalı alana taşınmasına karar verildi.

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        Bu kapsamda Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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