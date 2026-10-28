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        Çivril'de 29 Ekim coşkusu törenlerle başladı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, sabah saatlerinde İsmail Özcan İlkokulunda gerçekleştirilen programla başladı. Okuldaki kutlama programının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Çivril'de 29 Ekim coşkusu törenlerle başladı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, sabah saatlerinde İsmail Özcan İlkokulunda gerçekleştirilen programla başladı. Okuldaki kutlama programının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Belediye Başkanı Semih Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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        Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen programlarla Çivril'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

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