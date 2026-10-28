Çivril'de 29 Ekim coşkusu törenlerle başladı

Törene Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Belediye Başkanı Semih Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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