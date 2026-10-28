Denizli Büyükşehirden muhtarlarla birlik ve dayanışma buluşması Çavuşoğlu: "Bu şehri birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen buluşmada, Denizli'nin 19 ilçesinden muhtarlar ve eşleri bir araya geldi. Yerel yönetim ile muhtarlık teşkilatının yürüttüğü güçlü iş birliğine vurgu yapılan programda konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Hiç kimseyi ayrıştırmadan, bu şehri birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarların onuruna verilen buluşma yemeği, protokol ve muhtarların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen programa; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, mahalle muhtarları ve eşleri katıldı. Buluşmada, Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şubesi Başkanı Osman Yüreci, Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Damla Tuna Bilgen, Denizli Tüm Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Yıldan, Çivril Muhtarları Derneği Başkanı Sadettin Özel ile Çal Muhtarları Derneği Başkanı Halit Duran da hazır bulundu.

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Yemek boyunca muhtarlar ve eşleriyle yakından ilgilenen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, katılımcıların Muhtarlar Günü'nü kutlayarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Çavuşoğlu, muhtarların demokrasinin ilk basamağı ve yerel yönetimlerin en güçlü paydaşı olduğunun altını çizdi. Muhtarlarla omuz omuza vererek Denizli'ye hizmet ettiklerini belirten Çavuşoğlu, ortak akıl ve dayanışma vurgusu yaparak, "Şehrimizi sizlerle birlikte güzelleştiriyor, hemşehrilerimizin hak ettiği en iyi hizmeti ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar hizmet ederken hiçbirinizin görüşünü sormadım, bundan sonra da sormayacağım. Çünkü bu şehrin kaynakları bu şehrin insanlarına ait. Onun için de biz bu hizmeti sizlere ulaştırırken hiç kimseyi ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden başaracağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da bu şehirde neye ihtiyaç varsa yan yana, omuz omuza bu şehri birlikte güzelleştireceğiz" dedi.

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Tarım sektörünün yaşadığı zorluklara değinen ve üreticilere sunulan desteklerin artırılacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, Denizli'de üreticinin her daim yanında olmaya devam edeceklerini kaydederek, "Üretimin ve üreticinin içinde bulunduğu bu durumdan inşallah birlikte kurtulacağınıza inanıyorum. Biz sizinle beraber bu yolculuğu büyütmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 30 dekara kadar vermiş olduğumuz destekleri bu yıl 50 dekara çıkaracağız; geçen sene 15 hayvana kadar vermiş olduğumuz destekleri bu sene 30 hayvana çıkaracağız. İnşallah üretenin baş tacı olduğu günlere ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

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Konuşmaların ardından günün anısına muhtarlara Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye takdim edildi. Buluşma, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.