DTO'nun öncülüğünde, Denizli'nin yerel değerlerinde markalaşma hamlesi

Denizli Ticaret Odası (DTO) girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yerel değerleri ekonomik katma değere dönüştürmek ve yeni nesil işletmelerin rekabet gücünü artırmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Kadın ve genç girişimcilere yönelik yürüteceği Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi ile, Denizli’nin yerel değerlerinin markalaştırılmasına büyük bir katkı sunacak. Kadın ve genç girişimciliği önemsediklerini ve her zaman desteklediklerini söyleyen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, özellikle girişimcilik yolculuğunun başındaki gençlerin iş fikirlerini daha sistematik biçimde geliştirmelerine, hedef pazarlarını daha iyi tanımalarına ve markalarını profesyonel bir temele oturtmalarına katkı sağlanmayı amaçladıklarına dikkati çekti. Mevcut işletmelerini büyütmek isteyen kadın girişimcilerin de markalarını yeniden değerlendirmeleri, dijital görünürlüklerini artırmaları ve rekabet güçlerini geliştirmeleri hedeflediklerini dile getirdi.

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Denizli Ticaret Odası’nın öncülüğünde Denizli TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (Denizli ABİGEM) tarafından geliştirilen Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi, GEKA’nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Özellikle coğrafi işaretli ürünlerle ilgili üretim yapan kadın ve genç girişimcileri ile girişimci adaylarını kapsayacak programla, Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri başta olmak üzere il genelinde girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Proje Denizli’nin coğrafi işaretli ürünleri olan İsabey çekirdeksiz üzümü, Kale biberi, Denizli leblebisi, Denizli traverteni, Buldan bezi, Tavas baklavası, Çameli fasulyesi, Buldan kestanesi, Babadağ kekik balı, Çameli Elmalı bezi, Çameli kilimi, Denizli Çalkarası üzümü Denizli Çalkarası, Honaz kirazı, Denizli kekiği, Tavas yanık kokulu yoğurdu, Kızılhisar bardağı, Acıpayam kavunu, Acıpayam çakır havucu, Avşar üzümünün girişimcilik unsuruyla tanıtılmasına dönük yürütülecek.

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Proje kapsamında; katılımcıların iş modellerini geliştirmeleri, markalaşma süreçlerini profesyonelleştirmeleri, dijital araçlardan etkin biçimde oluşturmaları ve işletmelerini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaları için

eğitim, uygulamalı atölye ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Program yalnızca işletmelerin mevcut ihtiyaçlarına yanıt vermeyi değil, aynı zamanda gençlerin yenilikçi iş fikirlerini ekonomik değere dönüştürmelerini, kadın ve genç girişimcilerin deneyimlerini yeni girişimcilik yaklaşımlarıyla buluşturmalarını ve Denizli’nin yerel potansiyelinden hareketle yeni marka hikâyelerinin oluşturulmasını da hedefliyor.

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Denizli’nin yerel değerleri, yeni nesil markalarla buluşturulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Anadolu’dakiler" vizyonuyla güçlü bir bağ kuran proje, Anadolu’nun köklü üretim kültürünü, yerel zenginliklerini ve geleneksel birikimini girişimcilik, yenilikçilik ve markalaşma anlayışıyla buluşturmayı hedefliyor. Yerel ürünlerin yalnızca birer ticari ürün olarak değil; üretildiği coğrafyanın kültürünü, hikâyesini, emeğini ve özgünlüğünü yansıtan değerler olarak ele alınmasını esas alan bu yaklaşım, geleneksel üretim mirasının korunarak geleceğe taşınmasını ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesini destekliyor. Denizli’nin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel değerleri de bu açıdan önemli bir potansiyel sunuyor. Proje kapsamında kadın ve genç girişimcilerin, Denizli’nin yerel değerlerini "Anadolu’dakiler" vizyonu doğrultusunda özgün marka hikâyelerine, güçlü marka kimliklerine ve sürdürülebilir iş modellerine dönüştürmeleri amaçlanıyor. Bu doğrultuda, kadın ve genç girişimcilerin yerel ürünleri yalnızca geleneksel yöntemlerle üretip satışa sunmalarının ötesine geçerek hedef kitlelerini tanımlamaları, pazardaki farklılaşma noktalarını belirlemeleri ve ürünlerini daha geniş müşteri kitleleriyle buluşturacak stratejiler geliştirmeleri isteniyor.

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Girişimcilerin ve girişimci adaylarının dijital araçlara, yenilikçi iş modellerine ve yeni pazarlama yöntemlerine yönelik potansiyelinin yerel üretim kültürüyle bir araya getirilmesi de projenin öne çıkan yönlerinden birini oluşturuyor. Böylece Denizli’nin geleneksel üretim birikiminin yeni nesil girişimcilik anlayışıyla desteklenmesi ve yerel değerlerin geleceğe taşınması hedefleniyor.

Girişimciler programın tümüne ya da dilediği bölümüne katılım sağlayabilecekler. Bilgisayar kullanarak uygulamalı olarak düzenlenecek atölye çalışmaları için Denizli Ticaret Odası’nda bilgisayar sağlanacak, dileyen katılımcılar kendi bilgisayarlarıyla da katılabilecekler. Programın takvimi şöyle:

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45 Kasım 2026: İş Modeli Geliştirme Eğitimi & İş Modeli Analizi Atölye Çalışması

17 Kasım 2026: Rakip Analizi Atölye Çalışması

18 19 Kasım 2026: Marka Geliştirme Eğitimi & Marka Vaadi Çalıştayı

24 Kasım 2026: Yapay Zeka ile İş Planı Hazırlama

25 Kasım 2026: Canva Uygulamasıyla Logo ve Kurumsal Hazırlama Atölye Çalışması

2627 Kasım 2026: Tüm Programa Katılarak Seçilecek 5 Girişimciye Birebir Markalaşma Mentörlüğü

Eğitimden uygulamaya, fikirden iş modeline

Program kapsamında, katılımcılara yönelik İş Modeli Geliştirme Eğitimi düzenlenecek. Eğitimde müşteri segmentleri, değer önerisi, kanallar, müşteri ilişkileri, gelir akışları, temel kaynaklar, temel faaliyetler, iş ortakları ve maliyet yapısından oluşan İş Modeli Kanvası, uygulamalı olarak ele alınacak. SWOT analizi ve müşteri profili hazırlama çalışmalarıyla katılımcıların mevcut işletmelerini veya girişim fikirlerini stratejik açıdan değerlendirmelerine destek olunacak.

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Eğitim sürecinde edinilen bilgilerin uygulamaya aktarılması amacıyla ürün gruplarına göre atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Katılımcılar, iş fikirlerinin veya mevcut işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda iş modeli oluşturma sürecine dahil olacak; rakiplerini analiz ederek hedef kitle, değer önerisi, fiyatlandırma yaklaşımı ve marka konumlandırması gibi başlıklarda çalışmalar yürütecekler.

Yapay zekâ destekli iş planları ve profesyonel marka kimlikleri oluşturulacak

Marka Geliştirme Eğitimi kapsamında ise marka kavramı, marka kimliği oluşturma, marka konumlandırma, dijital kimlik ve çevrim içi görünürlük konuları işlenecek. Sosyal medya iletişimi, kurumsal görünüm ve dijital marka dilinin tutarlı biçimde oluşturulmasına odaklanılarak katılımcıların hedef kitleleriyle daha etkili iletişim kurmaları desteklenecek.

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Projenin danışmanlık ayağında gerçekleştirilecek Marka Vaadi Çalıştayı ile, ürün gruplarının müşterilerine sunduğu temel değerin açık ve sürdürülebilir bir marka vaadine dönüştürülmesi hedefleniyor. Marka vaadinin rekabet avantajı oluşturmadaki rolü, müşteri güveni ve sadakatiyle ilişkisi, marka dili, hikâyeleştirme ve görsel kimlikle uyumu, uygulamalı olarak ele alınacak.

Müşteri gruplarının yaş, gelir seviyesi ve tüketim alışkanlıkları doğrultusunda gerçekleştirilecek analizlerinin ardından elde edilen veriler, yapay zekâ destekli araçlarla iş planı formatına dönüştürülecek. Canva uygulamasıyla gerçekleştirilecek marka tasarımı atölyesinde ise logo, görsel kimlik, ambalaj ve ürün tasarımı konularında çalışmalar yapılacak.

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Başkan Erdoğan: Kadın ve genç girişimciliği, önemsiyor ve destekliyoruz

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, özellikle girişimcilik yolculuğunun başındaki gençlerin iş fikirlerini daha sistematik biçimde geliştirmelerine, hedef pazarlarını daha iyi tanımalarına ve markalarını profesyonel bir temele oturtmalarına katkı sağlanmayı amaçladıklarına dikkat çekti. Mevcut işletmelerini büyütmek isteyen kadın girişimcilerin de markalarını yeniden değerlendirmeleri, dijital görünürlüklerini artırmaları ve rekabet güçlerini geliştirmeleri hedeflediklerini dile getirdi.

Birebir danışmanlıkla girişimcilere özel destek

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Programın son aşamasında, tüm çalışmalara katılan girişimciler arasından seçilecek 5 girişimciye 3’er saat birebir özel danışmanlık sağlanacak. Bu süreçte girişimcilerin kendi işletmelerine ve iş fikirlerine özgü ihtiyaçları doğrultusunda iş modeli geliştirme ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Eğitim, uygulamalı atölye ve birebir danışmanlığı bir araya getiren programın, katılımcıların öğrendiklerini somut iş geliştirme adımlarına dönüştürmelerine yardımcı olması bekleniyor. Böylece girişimcilerin yalnızca kısa vadeli satış hedeflerine değil, uzun vadeli marka değeri oluşturmaya ve sürdürülebilir büyümeye de odaklanmaları desteklenecek.

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Güçlü girişimciler, güçlü markalar, güçlü yerel ekonomi

DTO’nun Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi ile kadın ve genç girişimcilerin ve girişimci adaylarının iş geliştirme kapasitelerinin artırılması, yerel ürünlerin marka değerinin güçlendirilmesi ve yenilikçi iş fikirlerinin sürdürülebilir işletmelere dönüşmesine katkı sağlanması hedeflendi.

Denizli Ticaret Odası; yerel değerleri markalaşma, dijitalleşme ve yenilikçi girişimcilik yaklaşımlarıyla buluşturan proje aracılığıyla Denizli’nin ekonomik potansiyelinin daha yüksek katma değerli ürün ve markalarla desteklenmesini amaçlıyor. Kadınların ve gençlerin girişimcilik süreçlerinde güçlenmesi ile yerel üretim kültürünün korunması, yeni iş fırsatlarının geliştirilmesi ve Denizli’nin rekabetçi marka kimliğinin güçlendirilmesi isteniyor.

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Başvuru için

Programa katılmak isteyenlerin www.dto.org.tr/marka adresinden ilgili formu doldurmaları gerekiyor.