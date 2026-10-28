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        Çameli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Çameli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Çameli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Çameli Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Çameli’nde düzenlenen kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Törende Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Düzenlenen törene ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenle birlikte Çameli’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

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