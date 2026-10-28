Başkan Çavuşoğlu; "Cumhuriyet bu toprakların ömürlük hürriyet imzasıdır"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet; evlatlarımızın güvenli adımları, gençlerimizin yarınlara olan inancı, annelerimizin fedakarlığı, babalarımızın dik duruşu ve bu toprakların ömürlük hürriyet imzasıdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, milletimizin iradesinin en yüce tecellisi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 29 Ekim 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan bu destanın sadece bir yönetim şekli değişimi değil, esarete boyun eğmeyen bir milletin yeniden varoluş iradesi olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Cumhuriyet; evlatlarımızın güvenli adımları, gençlerimizin yarınlara olan inancı, annelerimizin fedakarlığı, babalarımızın dik duruşu ve bu toprakların ömürlük hürriyet imzasıdır. Tarihin akışını değiştiren o büyük irade, yüzyılı aşan bir süredir damarlarımızdaki inancın, ülkemizdeki kardeşliğin adıdır. Küllerinden yeniden doğan bu vatan, atalarımızın bizlere bıraktığı en mukaddes emanettir. Bugün bizlere düşen en temel sorumluluk; bu Cumhuriyet’i sadece korumak değil, aklın, bilimin, sanatın ve emeğin ışığında çok daha ileriye taşımaktır" ifadelerini kullandı.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; 23 Nisan’ı çocuklara, 19 Mayıs’ı gençlere, Cumhuriyet’i ise bu ülkenin kalbi olan tüm yurttaşlara emanet ettiğini hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, geçmişten alınan güçle bu emanetin değerini her geçen gün daha çok hissettiklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet gibi bir değeri bizlere armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; aziz ulusumuzun ve tüm Denizlili hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum" dedi.