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        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda 3 kişi mahkemeye sevk edildi, 7 kişi serbest

        Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 3'ü mahkemeye sevk edilirken, 7 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda 3 kişi mahkemeye sevk edildi, 7 kişi serbest

        Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 3'ü mahkemeye sevk edilirken, 7 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde Merkezefendi Belediyesine yönelik olarak 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlamasıyla düzenlenen operasyonda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın yanı sıra, belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye çalışanları ile inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişi gözaltına alındı. İmar yolsuzluğu iddiasıyla başlatılan soruşturma Merkezefendi Belediyesi binası ile Başkan Doğan'ın evinde ve diğer gözaltına alınan kişilerin evlerinde aramalar yapıldı, bulunan delillere el konuldu.

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        Gözaltına alınan 27 kişi sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma kapsamında inşaat firması yetkilisi 7 kişi alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Belediye Başkan Yardımcısı F.Y., belediyede müdür olarak görev yapan Ş.D. ve A.A. adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorguları tamamlanan 3 kişi, mahkemeye sevk edildi.

        Gözaltındaki Başkan Doğan ve eşinin de aralarında bulunduğu 17 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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