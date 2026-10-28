Merkezefendi Belediyesi operasyonunda 3 kişi serbest bırakıldı

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen 3 belediye yetkilisi serbest bırakıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde Merkezefendi Belediyesine yönelik olarak 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlamasıyla düzenlenen operasyonda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın yanı sıra, belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye çalışanları ile inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişi gözaltına alındı. İmar yolsuzluğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Merkezefendi Belediyesi binası ile Başkan Doğan'ın evinde ve diğer gözaltına alınan kişilerin evlerinde aramalar yapıldı, bulunan delillere el konuldu.

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Gözaltına alınan 27 kişi sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma kapsamında inşaat firması yetkilisi 7 kişi alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Belediye Başkan Yardımcısı F.Y., belediyede müdür olarak görev yapan Ş.D. ve A.A. adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 belediye yetkilisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.