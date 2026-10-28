Karahayit'a doğalgaz için geri sayım başladı

Denizli'nin turizm potansiyelini güçlendirmek, Karahayıt'ın doğalgaz ihtiyacını karşılamak ve Pamukkale'nin termal su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir turizmi desteklemek amacıyla Karahayıt'ta kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda Karahayıt Doğalgaz Projesi'nin uygulama süreci, LNG tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar, termal su rezervlerinin korunması ve kaçak sondajlarla mücadele konuları ele alındı. Yapılan sunumla boru hattı imalatlarının yüzde 80'inin tamamlandığı belirtilirken, Karahayıt'a doğalgaz arzı için 30 Aralık 2026 tarihi hedef olarak açıklandı.

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Karahayıt'ta doğalgaz arzı için çalışmalar sürüyor

Toplantıda gaz dağıtım firması yetkilileri tarafından Karahayıt Doğalgaz Projesine ilişkin sunum gerçekleştirildi. Sunumda, proje güzergâhında bulunan 9 mahalle, devam eden kazı çalışmaları, boru hattı imalatları ve proje süreç takvimi hakkında bilgi verildi. 25 Ekim 2026 itibarıyla boru hattı imalatlarının yüzde 80'inin tamamlandığı, kalan yüzde 20'lik bölümün ise bir ay içerisinde bitirilmesinin planlandığı bildirildi.

Şebekeye doğalgaz verilebilmesi için gerekli LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) modeline ilişkin teknik ve idari süreçler de değerlendirildi. LNG tesisi için ihale sürecinin gerçekleştirildiği, tesisin kurulacağı alanın belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Tesisin yerinin kesinleşmesi ve inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıl sonuna kadar Karahayıt'a doğalgaz verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında planlanan gaz arzı tarihi 30 Aralık 2026 olarak açıklandı.

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"Denizli ve Pamukkale'nin potansiyelini değerlendirmek istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Karahayıt'ta bir araya gelinmesinin temel amacının Denizli ve Pamukkale'nin sahip olduğu potansiyel ve zenginlikleri daha etkin biçimde değerlendirmek, turizm ekonomisindeki mevcut geliri artırmak olduğunu belirtti. Bölgenin doğalgaz ihtiyacının karşılanmasına yönelik toplantının, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'in talebi üzerine Bakanlık ile sektör temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlendiği ifade edildi. Toplantıda, Karahayıt'ın turizm altyapısının güçlendirilmesi ve bölgenin sahip olduğu potansiyelin ekonomik değere dönüştürülmesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı.

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LNG tesisi için kurumsal koordinasyon sağlanacak

Karahayıt Doğalgaz Projesi kapsamında LNG tesisinin kurulmasının planlandığı parselin Maliye Hazinesine ait olduğu ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunduğu belirtildi. Bu nedenle tesisin inşasına yönelik süreçte Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından karar alınması, öncesinde ise arkeolojik sondaj çalışmalarının yapılması gerektiği kaydedildi. Sondaj çalışmalarının ardından kurul kararının alınması ve alanın Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gaz dağıtım firmasına tahsis edilmesi planlanıyor.

İşlemlerin hızlandırılması amacıyla Prof. Dr. Celal Şimşek nezdinde ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Müze Müdürlüğü ve gaz dağıtım firması arasında koordinasyon sağlanarak ortak çalışma yürütülmesi talimatı verildi.

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Pamukkale'nin termal su kaynakları masaya yatırıldı

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de Pamukkale bölgesindeki termal su kaynaklarının debisinde yaşanan düşüş oluşturdu. Bölgenin doğal ve turistik değerlerinin korunması, termal su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve mevcut rezervlerin güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Mevsimsel kuraklık ve yağış azlığının yanı sıra tarımsal sulama faaliyetleri ile otellerin termal su kullanımlarının su seviyelerindeki azalmaya etkisinin araştırılması gerektiği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Pamukkale bölgesindeki su rezervlerinin ve kapasitesinin artırılmasına yönelik bir çalışma yapılmasını istedi. Ayrıca termal suların yeniden yer altına verilmesini amaçlayan reenjeksiyon uygulamaları konusunda Bakanlığın atabileceği adımların da değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

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Kaçak sondajlarla mücadelede denetimler artırılacak

Toplantıda Vali Köşger, Pamukkale bölgesindeki termal su rezervlerinin azalmasına neden olabilecek kaçak sondaj faaliyetlerinin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin vakit kaybedilmeden yapılması konusunu gündeme getirdi.Bu kapsamda, kaçak sondaj faaliyetlerinin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tespit edilerek Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) bildirilmesi talimatı verildi. Vali Köşger, işlemlerin Doğal Kaynaklar Şube Müdürlüğü aracılığıyla takip edilmesini istedi. Tespit edilen kaçak sondajların kapatılması sürecinin yürütülmesi amacıyla Vali Yardımcısı Ali Partal görevlendirildi.

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Karahayıt'a doğalgaz ulaştırılması, Pamukkale'nin termal su kaynaklarının korunması ve bölgenin turizm potansiyelinin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Denizli'nin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve turizmden elde edilen katma değeri artırmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.