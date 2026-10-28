Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Karahayit'a doğalgaz için geri sayım başladı

        Karahayit'a doğalgaz için geri sayım başladı

        Denizli'nin turizm potansiyelini güçlendirmek, Karahayıt'ın doğalgaz ihtiyacını karşılamak ve Pamukkale'nin termal su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir turizmi desteklemek amacıyla Karahayıt'ta kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 22:42 Güncelleme:
        Karahayit'a doğalgaz için geri sayım başladı

        Denizli'nin turizm potansiyelini güçlendirmek, Karahayıt'ın doğalgaz ihtiyacını karşılamak ve Pamukkale'nin termal su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir turizmi desteklemek amacıyla Karahayıt'ta kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda Karahayıt Doğalgaz Projesi'nin uygulama süreci, LNG tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar, termal su rezervlerinin korunması ve kaçak sondajlarla mücadele konuları ele alındı. Yapılan sunumla boru hattı imalatlarının yüzde 80'inin tamamlandığı belirtilirken, Karahayıt'a doğalgaz arzı için 30 Aralık 2026 tarihi hedef olarak açıklandı.

        REKLAM

        Karahayıt'ta doğalgaz arzı için çalışmalar sürüyor

        Toplantıda gaz dağıtım firması yetkilileri tarafından Karahayıt Doğalgaz Projesine ilişkin sunum gerçekleştirildi. Sunumda, proje güzergâhında bulunan 9 mahalle, devam eden kazı çalışmaları, boru hattı imalatları ve proje süreç takvimi hakkında bilgi verildi. 25 Ekim 2026 itibarıyla boru hattı imalatlarının yüzde 80'inin tamamlandığı, kalan yüzde 20'lik bölümün ise bir ay içerisinde bitirilmesinin planlandığı bildirildi.

        Şebekeye doğalgaz verilebilmesi için gerekli LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) modeline ilişkin teknik ve idari süreçler de değerlendirildi. LNG tesisi için ihale sürecinin gerçekleştirildiği, tesisin kurulacağı alanın belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Tesisin yerinin kesinleşmesi ve inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıl sonuna kadar Karahayıt'a doğalgaz verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında planlanan gaz arzı tarihi 30 Aralık 2026 olarak açıklandı.

        REKLAM

        "Denizli ve Pamukkale'nin potansiyelini değerlendirmek istiyoruz"

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Karahayıt'ta bir araya gelinmesinin temel amacının Denizli ve Pamukkale'nin sahip olduğu potansiyel ve zenginlikleri daha etkin biçimde değerlendirmek, turizm ekonomisindeki mevcut geliri artırmak olduğunu belirtti. Bölgenin doğalgaz ihtiyacının karşılanmasına yönelik toplantının, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'in talebi üzerine Bakanlık ile sektör temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlendiği ifade edildi. Toplantıda, Karahayıt'ın turizm altyapısının güçlendirilmesi ve bölgenin sahip olduğu potansiyelin ekonomik değere dönüştürülmesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı.

        REKLAM

        LNG tesisi için kurumsal koordinasyon sağlanacak

        Karahayıt Doğalgaz Projesi kapsamında LNG tesisinin kurulmasının planlandığı parselin Maliye Hazinesine ait olduğu ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunduğu belirtildi. Bu nedenle tesisin inşasına yönelik süreçte Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından karar alınması, öncesinde ise arkeolojik sondaj çalışmalarının yapılması gerektiği kaydedildi. Sondaj çalışmalarının ardından kurul kararının alınması ve alanın Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gaz dağıtım firmasına tahsis edilmesi planlanıyor.

        İşlemlerin hızlandırılması amacıyla Prof. Dr. Celal Şimşek nezdinde ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Müze Müdürlüğü ve gaz dağıtım firması arasında koordinasyon sağlanarak ortak çalışma yürütülmesi talimatı verildi.

        REKLAM

        Pamukkale'nin termal su kaynakları masaya yatırıldı

        Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de Pamukkale bölgesindeki termal su kaynaklarının debisinde yaşanan düşüş oluşturdu. Bölgenin doğal ve turistik değerlerinin korunması, termal su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve mevcut rezervlerin güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Mevsimsel kuraklık ve yağış azlığının yanı sıra tarımsal sulama faaliyetleri ile otellerin termal su kullanımlarının su seviyelerindeki azalmaya etkisinin araştırılması gerektiği belirtildi.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Pamukkale bölgesindeki su rezervlerinin ve kapasitesinin artırılmasına yönelik bir çalışma yapılmasını istedi. Ayrıca termal suların yeniden yer altına verilmesini amaçlayan reenjeksiyon uygulamaları konusunda Bakanlığın atabileceği adımların da değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

        REKLAM

        Kaçak sondajlarla mücadelede denetimler artırılacak

        Toplantıda Vali Köşger, Pamukkale bölgesindeki termal su rezervlerinin azalmasına neden olabilecek kaçak sondaj faaliyetlerinin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin vakit kaybedilmeden yapılması konusunu gündeme getirdi.Bu kapsamda, kaçak sondaj faaliyetlerinin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tespit edilerek Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) bildirilmesi talimatı verildi. Vali Köşger, işlemlerin Doğal Kaynaklar Şube Müdürlüğü aracılığıyla takip edilmesini istedi. Tespit edilen kaçak sondajların kapatılması sürecinin yürütülmesi amacıyla Vali Yardımcısı Ali Partal görevlendirildi.

        REKLAM

        Karahayıt'a doğalgaz ulaştırılması, Pamukkale'nin termal su kaynaklarının korunması ve bölgenin turizm potansiyelinin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Denizli'nin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve turizmden elde edilen katma değeri artırmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda 3 kişi serbest bırakıldı
        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda 3 kişi serbest bırakıldı
        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda 3 kişi mahkemeye sevk edildi, 7 kişi...
        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda 3 kişi mahkemeye sevk edildi, 7 kişi...
        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda şüphelilerden 3'ü adliyede
        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda şüphelilerden 3'ü adliyede
        Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin kahramanlık mirası öğrencilere aktarılıyor
        Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin kahramanlık mirası öğrencilere aktarılıyor
        Denizli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılacağı yer sağanak yağış s...
        Denizli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılacağı yer sağanak yağış s...
        Başkan Çavuşoğlu; "Cumhuriyet bu toprakların ömürlük hürriyet imzasıdır"
        Başkan Çavuşoğlu; "Cumhuriyet bu toprakların ömürlük hürriyet imzasıdır"