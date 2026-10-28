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        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda şüphelilerden 3'ü adliyede

        DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi, 7 kişi ise ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Başkan Doğan ve eşinin de aralarında bulunduğu 17 kişinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda şüphelilerden 3'ü adliyede

        DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi, 7 kişi ise ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Başkan Doğan ve eşinin de aralarında bulunduğu 17 kişinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün sabah Merkezefendi Belediyesi'ne 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve kendisi gibi avukat olan eşi Mehmet Ali Doğan'ın yanı sıra, belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye çalışanları ile inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişi gözaltına alındı. Merkezefendi Belediye binası ile Başkan Doğan'ın evinde ve diğer gözaltına alınan kişilerin evlerinde aramalar yapıldı, bulunan delillere el konuldu.

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        Gözaltına alınan 27 kişi ayrı ayrı gruplar halinde sağlık raporları alındıktan sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma kapsamında inşaat firması yetkilisi 7 kişi alınan ifadelerinin ardından bugün savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, belediye başkan yardımcısı ve belediyede müdürlerin de aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi. Başkan Doğan ve eşinin de aralarında bulunduğu 17 kişinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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