Başkan Subaşıoğlu: "Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız"

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet’in birlik, beraberlik ve bağımsızlığın en büyük simgesi olduğunu belirterek, Türkiye’nin büyük ve güçlü bir ülke olma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin Cumhuriyet’in temelini oluşturduğunu kaydeden Subaşıoğlu, İstiklal Harbi’nin Türk milletinin bağımsızlığından taviz vermeyen iradesinin ve yeniden doğuşunun simgesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Cumhuriyet’in emanetini korumak ve gelecek nesillere taşımak için çalıştıklarını ifade eden Subaşıoğlu, sanayi, teknoloji, savunma, diplomasi ve eğitim alanlarında yerli ve millî hamlelerin sürdüğünü kaydetti. Subaşıoğlu, milletin refahı ve ülkenin huzuru için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Denizli’nin sanayisi, tarımı ve çalışkan insanlarıyla Türkiye’nin kalkınmasına katkı sunan şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Subaşıoğlu, AK Parti teşkilatları olarak sanayiciden çiftçiye, esnaftan gençlere kadar tüm vatandaşlarla birlikte şehri ve ülkeyi daha müreffeh bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti.

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Subaşıoğlu, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anarak, Denizlililerin ve Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.