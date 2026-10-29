Cumhuriyet coşkusunda balonlar Türk bayraklarıyla gökyüzüne yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Hierapolis Antik Kenti'nde havalanan sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portreleriyle donatılarak Cumhuriyet gururunu gökyüzüne taşıdı.

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyaca tanınan Pamukkale'de anlamlı görüntülere sahne oldu. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kutlamalarda, Hierapolis Antik Kenti'nde havalanan sıcak hava balonları Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle süslendi.

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Beyaz travertenlerin üzerinde gökyüzüne yükselen balonlar, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu Pamukkale'nin eşsiz manzarasıyla buluşturdu. Türk bayraklarıyla donatılan balonlar, 29 Ekim'in anlam ve önemini yansıtan görüntüler oluşturdu.

"Cumhuriyetimizi büyük bir gururla kutladık"

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü Pamukkale'de büyük bir gururla kutladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü, dünya mirası Pamukkale'mizde büyük bir gururla kutladık! Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak; beyaz travertenlerin üzerinde yükselen sıcak hava balonlarımızı şanlı Türk bayrağımızla donattık ve bu tarihi günü ölümsüzleştirdik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz."