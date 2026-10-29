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        Çameli'de 29 Ekim Bayramı coşkuyla kutlandı

        Denizli'nin Çameli ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, protokol üyeleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumhuriyet Savcısı Efekan Efe, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı program öncesinde Kaymakam Mustafa Çelik ile Belediye Başkanı Cengiz Arslan, alandakileri selamlayarak bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Çameli'de 29 Ekim Bayramı coşkuyla kutlandı

        Denizli'nin Çameli ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, protokol üyeleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumhuriyet Savcısı Efekan Efe, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı program öncesinde Kaymakam Mustafa Çelik ile Belediye Başkanı Cengiz Arslan, alandakileri selamlayarak bayramlarını kutladı.

        Kutlama programı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Millî Mücadele'nin kahramanları ve aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin devamında İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

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        Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, öğrencilerin seslendirdiği şiirler, halk oyunları ve dans gösterileriyle büyük bir coşku ve gurur içerisinde kutlandı. Etkinliklerin ardından Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödüller; Kaymakam Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Cumhuriyet Savcısı Efekan Efe tarafından öğrencilere sunuldu.Törende, bağımsız ve özgür bir vatan emanet eden Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anılırken; millî egemenliğin, bağımsızlığın ve çağdaş uygarlık yolundaki kararlılığın simgesi olan Cumhuriyet'i sonsuza dek yaşatma azmi vurgulandı.

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