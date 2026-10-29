Denizli Büyükşehir ile Cumhuriyet'in 103. yılında sanat dolu bir akşam Gangster müzikali Büyükşehir sahnesinde 2. Opera ve Bale Günleri sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 2. Opera ve Bale Günleri kapsamında sahnelenen "Gangster" müzikali, izleyicilere sanat dolu ve büyüleyici bir akşam yaşattı. Gecede sanatçıların performansları ve sahne şovları sanatseverlerden tam not aldı.

"Sanat Şehri Denizli" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, sanatseverleri bir kez daha görkemli bir yapımla buluşturdu. Şehrin kültür ve sanat yaşamına canlılık kazandıran 2. Denizli Opera ve Bale Günleri kapsamında Denizlililerle buluşan yapım yoğun ilgi gördü. Cumhuriyet’in 103. Yılı kapsamında düzenlenen müzikalde, izleyenler sanat dolu bir gece yaşadı.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda sahnelenen "Gangster" müzikalinde, sahne ile seyirci arasındaki yüksek enerji ve uyum dikkat çekti. Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahneye konulan iki perdelik yapım, iki gün boyunca kapalı gişe sahnelendi. Sahne tasarımı, dekor, kostümler, müzikler ve oyuncuların performanslarıyla büyük beğeni toplayan yapım, salonu dolduran misafirlerin beğenisini kazandı.

1930’lu yıllara iz bırakan John Dillinger’ın hikayesi

İzleyicileri 1930’lu yılların Amerika’sına, Büyük Buhran döneminin karanlık ama bir o kadar da hareketli günlerine doğru nostaljik bir yolculuğa çıkaran eser, ekonomik buhran döneminde halkın yaşadığı büyük sıkıntıların ve çalkantıların sorumlusu olarak görülen bankaları soyan, dönemin en tanınmış ve ikonik figürlerinden biri olan John Dillinger’ın maceralı hayat hikayesi sahneye taşındı. Suç dünyasının yanı sıra aşk, tutku, kıskançlık ve ihanet temalarının da işlendiği yapım; tiyatro ile modern dansı muazzam bir uyumla harmanlayarak iki gün boyunca izleyicilere soluksuz takip ettikleri görsel ve işitsel bir anlatı sundu.

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Gecenin sonunda sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu nitelikli sahne deneyimi, katılımcılardan tam not aldı. Görsel şöleni, dinamik kurgusu ve etkileyici müzikleriyle izleyenleri adeta büyüleyen yapım, final sahnesiyle birlikte salondaki heyecan zirveye ulaştı. Eserin her anını büyük bir hayranlıkla takip eden izleyiciler, temsil sonunda sanatçıların performansını karşılıksız bırakmayarak dakikalarca ayakta alkışladı. Gecenin sonunda Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu sanatçılarına, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.